US-Präsident Biden will bei Treffen mit Familien in Texas Trost spenden

Joe Biden wird in Uvalde erwartet, wo ein Amokläufer an einer Schule am Dienstag 21 Leben auslöschte. Der US-Präsident will der Gemeinde Trost spenden. Dort wächst jedoch die Wut über das Vorgehen der Polizei an jenem Tag. Hätten Leben gerettet werden können?