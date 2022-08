Start soll am 5. September sein

Start soll am 5. September sein

Ostbeauftragter der Linken hält trotz Ramelow-Kritik an Montagsdemos gegen Energiepreispolitik fest

Sören Pellmann, Ostbeauftragter der Linksfraktion im Bundestag, will Montagsdemonstrationen gegen die Energiepreispolitik der Bundesregierung. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow nimmt daran Anstoß, weil rechte Gruppen die DDR-Symbolik gekapert hatten. Pellmann stört das nicht, er will am 5. September beginnen – einem Montag.