﻿Millionen Kinder und es werden immer mehr

Niamey. Boukari Hamani glaubt, dass sein jüngstes Kind zwölf Jahre alt ist. Ganz sicher ist sich der Dorfälteste von Liboré-Malalay im Süden von Nigers Hauptstadt Niamey allerdings nicht, schließlich hat er 15 Kinder, lieber fragt er bei einer seiner beiden Ehefrauen nach. Der 78‑Jährige trägt eine rote Kappe, außerdem ein langes Oberteil und eine weite Hose. Er erhebt sich vom Stuhl vor seiner Lehmhütte und macht sich auf die Suche nach den Frauen. Hamani fehlen die Schneidezähne, ist für sein Alter aber bemerkenswert rüstig. Im Niger – einem der unterentwickeltsten Länder der Welt – werden die Menschen im Schnitt nicht einmal 62 Jahre alt. Bald darauf kehrt der Dorfälteste zurück, tatsächlich ist sein jüngstes Kind erst neun, wie er gerade in Erfahrung bringen konnte.

Boukari Hamani, der Dorfälteste von Liboré-Malalay, hat insgesamt 15 Kinder mit zwei Ehefrauen – die damit nur leicht über dem Schnitt liegen. © Quelle: Andy Spyra/RND

15 Kinder, verteilt auf zwei Ehefrauen

Zwölf Enkelinnen und Enkel hat Hamani, nicht immer könne er sich alle Namen merken, räumt er lachend ein. Dann frage er bei den Eltern nach, also bei seinen Kindern. Mit 15 Kindern – verteilt auf zwei Ehefrauen – ist Hamanis Familie kein echter Ausreißer aus der Statistik. Im Durchschnitt bringt jede Frau im Niger nach Schätzungen der Regierung 6,2 Kinder zur Welt, die Weltbank geht sogar von 6,9 Kindern aus. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert bei 1,5. Niger ist bei der sogenannten Fertilitätsrate weltweiter Spitzenreiter, nirgendwo wächst die Bevölkerung schneller als in dem westafrikanischen Land – mit potenziell katastrophalen Folgen für den Niger, womöglich aber auch für Europa.

Die Bevölkerung wächst rasant

1960 lebten im Niger gerade einmal 2,9 Millionen Menschen, heute sind es rund 25 Millionen. Bei mehr als sechs Kindern pro Frau werden bis 2035 rund 41 Millionen Menschen im Niger vorausgesagt. Die Regierung von Präsident Mohamed Bazoum, die Vereinten Nationen und verschiedene Nichtregierungs­organisationen versuchen, die Bevölkerungsexplosion unter Kontrolle zu bekommen. Es gibt zwar Fortschritte, so lag die Fertilitätsrate im Niger 1985 sogar bei 7,9 und sinkt seitdem. Offen ist aber, ob die Erfolge ausreichen.

Wenn Gott dir Kinder gibt, kann die Regierung das nicht stoppen. Boukari Hamani, Vater von 15 Kindern

Trotz aller Anstrengungen nutzen weiterhin nur 10 Prozent der verheirateten Frauen in dem muslimischen Land Verhütungsmittel. „Die Nutzung von Familienplanung stagniert trotz vieler Bemühungen der Regierung und ihrer Entwicklungspartner immer noch. Das ist eine große Herausforderung“, sagt Halimatou Amadou Garba vom UN‑Bevölkerungsfond UNFPA in Niamey. Dass das so ist, liegt auch am Widerstand von Menschen wie Hamani. „Wenn Gott dir Kinder gibt, kann die Regierung das nicht stoppen“, sagt der Dorfälteste. „Für Muslime sind Verhütungsmittel nicht akzeptabel.“

© Quelle: Andy Spyra/RND

Der Niger ist in einem Teufelskreis gefangen. Im Wohlstands­indikator der Vereinten Nationen liegt die ehemalige französische Kolonie auf Platz 189 von 191, nur noch unterboten vom Tschad und dem Südsudan. Weil die Menschen so arm sind, bekommen sie viele Kinder: Sie brauchen deren Hilfe auf dem Feld und bei der harten täglichen Arbeit ebenso wie zur Versorgung im Alter. Weil die Menschen aber so viele Kinder bekommen, die sie unterhalten müssen, können sie sich aus der Armutsfalle nicht befreien.

Fast die Hälfte der Bevölkerung im Niger ist unter 15 Jahre alt, Mangelernährung unter Kindern ist weit verbreitet. Für die wachsende Zahl der Kinder gibt es nicht ausreichend Schulplätze, für die Erwachsenen nicht genug Arbeitsplätze. Auch der Imam von Liboré-Malalay erkennt da einen Zusammenhang. Die Bevölkerungsexplosion sei der Grund für die Armut, räumt Almoustapha Garba ein. „Aber das ist Gottes Wille. Gott gibt Kinder, Gott nimmt Kinder“, sagt der 63 Jahre alte Geistliche. „Nirgendwo im Koran steht, dass man Pillen oder Kondome nutzen soll.“

Liboré-Malalay liegt in der Nähe der Hauptstadt Niamey, andere Regionen im Niger sind noch viel weniger entwickelt. Selbst in Niamey fühlt man sich gelegentlich ins vergangene Jahrhundert versetzt. Vor dem Grand Hotel, das schon bessere Zeiten gesehen hat, treiben Hirten im Stadtzentrum Ziege und Schafe vorbei.

RND-Reporter im Niger: „Das Land kann die Menschen nicht mehr ernähren“ Nirgendwo wächst die Bevölkerung schneller als in dem westafrikanischen Land Niger – mit potenziell katastrophalen Folgen für das Land. © Quelle: RND

Gut 5000 Menschen leben in Liboré-Malalay, in den Lehmhütten gibt es Strom, aber kein fließendes Wasser. Am Brunnen zwischen der Moschee und dem Friedhof füllen Frauen gelbe Kanister, die sie auf Karren wuchten und über Staubpisten zu ihren Hütten ziehen. Einige Meter weiter sitzen zwei Frauen im Schatten, sie bieten Fische zum Kauf an, auf denen Schwärme von Fliegen sitzen. In den sandigen Gassen suchen Ziegen zwischen Unrat nach Essbarem. Viele der Männer arbeiten auf den Feldern – bei über 40 Grad in der prallen Sonne eine schweißtreibende Angelegenheit.

Der Weg von Niamey nach Liboré-Malalay führt entlang des Flusses Niger, der Lebensader der Region im Südwesten des Landes. Auf der Flussseite liegen Reisplantagen, auf der anderen Straßenseite ist Savanne, die mit Plastik regelrecht zugemüllt ist, in den kargen Sträuchern stecken unzählige Tüten. Straßenstände säumen die über weite Strecken unbefestigte Piste. Frauen verkaufen Obst, Männer bieten Benzin aus Plastikflaschen feil. Unter einem Strohdach findet sich eine Autowerkstatt. Auf offenen Feuerstellen werden Fleischspieße zubereitet. Ein Schild am Straßenrand wirbt auf Französisch dafür, in nur zwölf Sitzungen zu lernen, den Koran auf Arabisch zu lesen.

Eine Schule am Rande der nigrischen Hauptstadt Niamey. © Quelle: Andy Spyra/RND

Liboré-Malalay liegt im Moment einige Hundert Meter vom Niger-Fluss entfernt. Wenn die Regenzeit im Juni beginnt, kommt das Wasser bis ins Dorf. Der Dorfälteste Hamani erzählt, im vergangenen Jahr habe sich ein Flusspferd in einer der Lehmhütten einquartiert, die Tiere sind für Menschen gefährlich. Derzeit ist der Niger-Fluss noch ein überschaubares Gewässer. Am Ufer ist ein kleiner Markt, auf dem Mangos verkauft werden. Frauen waschen ihre Wäsche im Flusswasser, Kinder auf Eselskarren liefern sich Rennen vom Dorf ans Ufer. Rinderherden grasen an der Flussoase. Männer hacken Lehm, aus dem Ziegel für Hütten werden. Arbeiter schaufeln Sand, den Lastwagen abtransportieren und der zu Baumaterial verarbeitet wird.

1,7 Millionen Menschen sind von Hunger betroffen

Der Niger ist mehr als dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland, hat aber weniger als ein Drittel der Bevölkerung, weite Teile des Landes sind Wüste. Nach Weltbank-Angaben leben rund 42 Prozent der Menschen in extremer Armut. Die Welthungerhilfe geht davon aus, dass aktuell 1,7 Millionen Menschen von Hunger betroffen sind. Das fruchtbare Land reicht schon jetzt nicht aus, die Nigrerinnen und Nigrer zu ernähren – und mit dem Klimawandel dehnt sich die Wüste aus. „Stellen Sie sich vor, dieser Tisch wäre Ackerland“, sagt Mano Aghali, der frühere Gesundheitsminister gehört zur Volksgruppe der Tuareg und betreibt heute eine Nichtregierungs­organisation namens Hed Tamat, „vor 20 Jahren haben fünf Menschen diese Fläche bewirtschaftet. Heute sind es 20 Menschen.“

Ich will nicht, dass der radikale Islam in mein Land kommt. Mano Aghali, früherer Gesundheitsminister im Niger

Aghali warnt vor einem weiteren Problem, das – wie so vieles im Niger – auch mit der Bevölkerungs­explosion zusammenhängt. „Der Extremismus nimmt zu“, sagt der Ex‑Minister. „Ich bin praktizierender Muslim. Aber wir haben hier einen toleranten Islam. Ich will nicht, dass der radikale Islam in mein Land kommt.“ Je mehr junge Menschen ohne Job blieben, desto mehr von ihnen seien anfällig für die Werber von Terrorgruppen wie dem „Islamischen Staat“. Die Terroristen böten jungen Nigrern ein Motorrad, eine Kalaschnikow und ein monatliches Salär, außerdem einen Anwerbebonus von umgerechnet rund 450 Euro. Das Bruttonationaleinkommen pro Einwohner beträgt im Niger 530 Euro – im Jahr. Noch gilt der Niger als letzter demokratischer Stabilitätsanker in der Region.

Nur 30 Prozent der Nigrer im Alter ab 15 Jahren können lesen und schreiben, die Differenz zwischen den Geschlechtern ist dabei erheblich: 39 Prozent lesekundigen Männern stehen nach offiziellen Angaben nur 22 Prozent der Frauen gegenüber. „Das größte Problem im Niger ist die Bildung“, sagt Amadou Garba von UNFPA. „Viele Frauen haben keine Bildung. Gebildete Frauen wollen weniger Kinder.“ Fast zwei Drittel der Mädchen würden verheiratet, bevor sie 18 Jahre alt sind – spätestens dann ist Schluss mit Schule, in der Regel steht bald die erste Schwangerschaft an.

30 Prozent der Ehen sind Vielehen

Präsident Mohamed Bazoum hat den Kampf gegen das Bevölkerungswachstum zu einer seiner Prioritäten erklärt. Im vergangenen Jahr sorgte er mit einem symbolträchtigen Schritt für Aufsehen: Wer als Minister in seinem Kabinett dienen möchte, darf seitdem nicht mehr als eine Ehefrau haben. Zwar verbietet er den Ministern die Vielehe nicht. Sie müssen dann aber die Regierung verlassen. Fast 30 Prozent der Ehen im Niger sind Vielehen, bis zu vier Ehefrauen sind erlaubt.

Die Vielehe führt wiederum zu neuen Problemen, wie der Direktor der von Deutschland geförderten Nichtregierungsorganisation Animas-Sutura, Mohamed Abdoulaye, erklärt: „Zwischen den Ehefrauen herrscht ein Wettbewerb. Jede von ihnen will am meisten Kinder haben.“ Animas-Sutura wirbt für Verhütungsmittel, klärt über sie auf und macht sie zugänglich, nach Abdoulayes Angaben mit einigem Erfolg. Seine Organisation sei in 3000 der 15.000 Dörfer im Niger aktiv, sagt er. Dort sei die Rate der Frauen, die Verhütungsmittel nehmen, auf 37,5 Prozent gestiegen – erheblich mehr als der Landesdurchschnitt von 10 Prozent. Abdoulaye sagt, er würde das Engagement gern auf das ganze Land ausdehnen. Dafür fehlten aber die Gelder.

Amadou Garba von UNFPA ist zuversichtlich, dass die Bemühungen gegen das extreme Bevölkerungswachstum Früchte zeigen. „Die Regierung und ihre Partner haben an diesen Themen jetzt 20, 30 Jahre lang gearbeitet. Es ist an der Zeit, dass wir Ergebnisse sehen. Der demografische Wandel wird Zeit brauchen, aber er hat begonnen.“

Abdoulaye klingt da nicht ganz so optimistisch. Wenn es nicht gelinge, die Bevölkerungsexplosion rechtzeitig unter Kontrolle zu bekommen, „dann wäre das eine Katastrophe“, sagt er. Bislang spielen Nigrerinnen und Nigrer keine bedeutende Rolle bei den Migrationsströmen nach Europa. Hungersnöte und wachsende Verzweiflung könnten das ändern – nicht nur im Niger, sondern in der ganzen Sahelzone. Abdoulaye befürchtet, dann würden massenhaft Nigrerinnen und Nigrer die Sahara durchqueren, um nach Libyen zu gelangen. „Und von dort werden sie weiterziehen nach Europa.“