﻿Wie Europa die Sahel-Zone an Putschisten verliert

Bamako. Es ist eine Szene, die aus einem anderen Zeitalter zu stammen scheint, die jedoch noch kein halbes Jahr her ist: Mitte April 2023 steht Verteidigungsminister Boris Pistorius bei über 40 Grad Celsius in der sengenden Sonne des Sahel-Staats Niger neben seinem in einen blütenreinen weißen Turban gehüllten Amtskollegen Alkassoum Indatou und preist die engen freundschaftlichen Bande der beiden Länder.

Hinter den beiden sind geländegängige Fahrzeuge aufgereiht, die Deutschland den Streitkräften des Sahel-Staats soeben übergeben hat: „Vive la cooperation Niger-Allemand“ – es lebe die nigrisch-deutsche Zusammenarbeit, schließt Pistorius seine Ausführungen in fließendem Französisch. Indatou revanchiert sich mit sanfter Stimme und einer minutenlangen Lobeshymne auf die jahrzehntealte Partnerschaft mit Deutschland.

Schweißperlen trieb dieses so oft als „Stabilitätsanker“ gepriesene Land seinen deutschen Besuchern lange Zeit wirklich nur wegen der kaum zu ertragenden Hitze auf die Stirn, politisch gesehen schien alles in geordneten Bahnen zu verlaufen. Doch seit dem 26. Juli ist Alkassoum Indatou nicht mehr Verteidigungsminister – und Deutschland seinen verlässlichen Partner in der Schlüsselregion Sahel los. An diesem Tag putschte sich die bisherige Leibgarde des Präsidenten im Niger an die Macht. Die sie seitdem Tag für Tag festigt.

Boris Pistorius (SPD, rechts), Verteidigungsminister, mit seinem damaligen Amtskollegen aus dem Niger, Alkassoum Indatou. © Quelle: picture alliance/dpa

Für die Europäer, für die Bundesregierung ist das ein ernsthaftes Problem: War doch eine der Säulen, auf denen die künftige Sahel-Strategie fußte, ein stabiler Niger. Eine Säule, die nun ebenso gebröckelt ist wie zuvor bereits weitere Standbeine in den Nachbarstaaten. Die Militärregierung nebenan in Mali, ebenfalls durch Putsch an die Macht gelangt, wirft gerade die UN-Blauhelmmission MINUSMA aus dem Land, in der bis vor Kurzem 1200 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr dienten. Weil man sich in Bamako von der Zusammenarbeit mit russischen Wagner-Söldnern mehr verspricht im Kampf gegen das wachsende Terrorismusproblem als von den bisherigen Partnern.

Nigers Hauptstadt sollte Drehscheibe für den Abzug sein

Ein beträchtlicher Anteil des erzwungenermaßen nun beschleunigten Bundeswehrabzugs aus Mali sollte eigentlich über die Drehscheibe Niamey, Nigers Hauptstadt, abgewickelt werden. Zudem hatte dort gerade erst eine neue EU-Ausbildungsmission (EUMTM) für die nigrischen Streitkräfte begonnen, an der auch deutsche Offiziere vor Ort entscheidende Aufbauarbeit leisteten. Doch der Putsch fegte nicht nur die bisherige, als verlässlich gepriesene Regierung aus dem Amt – sie fegte auch all diese Pläne beiseite. Seitdem ist man in Berlin weitgehend zum Abwarten verdammt. Genau wie die rund 100 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die nach wie vor an einem deutschen Lufttransportstützpunkt in Niamey ausharren.

Die Sahel-Strategie der Bundesregierung sei nach dem Putsch in Niger „vollends hinfällig“, meint der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Henning Otte (CDU), im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Nötig sei eine ebenso grundlegende wie realistische Überarbeitung – „ohne eine zu euphorische Hoffnung wie zuletzt im Niger“.

Der Bedeutung der Krisenregion, durch die ebenso wichtige wie gefährliche Fluchtrouten verlaufen und die zum Rückzugsort für Terrorgruppen zu werden droht, ist man sich im Auswärtigen Amt durchaus bewusst: „Ob wir es wollen oder nicht: Was im Sahel passiert, geht uns etwas an“, hatte Außenministerin Annalena Baerbock mehr als einmal betont. Doch die Bundesregierung steht nun vor einem Problem: Erst im Mai hatte sie nicht ohne Stolz eine runderneuerte Sahel-Strategie präsentiert – die sie nun aber keine vier Monate später bereits neu aufsetzen muss. Eine Überarbeitung der Überarbeitung ist nötig. Und das europäisch abgestimmt. Nichts also, was übermorgen fertig wird.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock traf den damaligen Außerminister des Niger, Hassoumi Massoudou beim Gymnich-Treffen in Toledo am 31. August 2023. © Quelle: IMAGO/photothek

Während dieser Denkprozess andauert, setzte man von deutscher und EU-Seite zunächst auf Kurzfrist-Maßnahmen nach dem Niger-Putsch: Die militärische und Entwicklungszusammenarbeit liegen auf Eis, nur die humanitäre Nothilfe für die Bevölkerung läuft weiter. Auf französisch-deutschen Druck hin bereitete die Europäische Union zudem Sanktionen gegen Einzelpersonen vor.

Frankreich muss sich zurückziehen

Doch wie begrenzt die europäischen Einflussmöglichkeiten auf das neue Regime im Niger sind, dafür ist die jüngste Volte von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron der beste Beweis: Am Sonntagabend verkündete Macron, zunächst den französischen Botschafter und bis Jahresende auch die noch rund 1500 im Niger stationierten Soldatinnen und Soldaten abzuziehen. In Paris zog man damit die Konsequenz aus einer Dauerfehde mit den Putschisten, die diesen Schritt nun zweifellos auskosten und sich brüsten werden, die ehemalige Kolonialmacht in die Knie gezwungen zu haben.

Eine bemerkenswerte Wendung. Noch bis vor Kurzem galt es durchaus als denkbar, dass die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) durch ein militärisches Eingreifen und logistisch unterstützt von Frankreich versuchen könnte, die Putschisten aus dem Amt zu jagen. Diese Drohkulisse wird zwar weiter aufrechterhalten. Doch schon in den vergangenen Wochen zeigte sich, dass man in zahlreichen EU-Staaten eine militärische Lösung für weit weniger erfolgversprechend hielt als in Paris.

USA verlegen ihre Truppen in Niger nach dem Staatsstreich neu Das US-Militär will Truppen im Niger aus der Hauptstadt Niamey nach Agadez verlegen. Nicht notwendiges Personal soll abgezogen werden. © Quelle: Reuters

Dass die Franzosen nun im Wortsinn den „Rückzug“ aus dem Niger antreten, ist für sie ein neuer, heftiger Nackenschlag, dürfte aber auch die Neuformulierung einer „Sahel-Strategie 3.0″ in Berlin und auf europäischer Ebene zusätzlich verkomplizieren. Und so setzt sich doch innerhalb der EU-Staaten langsam die bittere Erkenntnis durch, dass der Spielraum im Umgang mit den neuen Realitäten im Niger bedrohlich geschrumpft ist.

Derweil sucht das Regime in Niamey seine Macht weiter zu festigen. Auch mithilfe gleichgesinnter Nachbarn: So gründeten die Staaten Niger, Mali und Burkina Faso – allesamt von Putschisten regiert – eine sogenannte „Allianz der Sahel-Staaten“. Blättert man auf Seite 3 der fünfseitigen Gründungsurkunde, stößt man dort auf den interessanten Artikel 6: Die drei Länder erklären, dass eine Aggression gegen einen der drei als „Aggression gegen alle“ verstanden werde. Die Verpflichtung zum gegenseitigen Beistand ist hier schwarz auf weiß festgehalten. Die Ähnlichkeit zur Nato ist offensichtlich, auch wenn es bei der Nordatlantik-Allianz der berühmte Artikel 5 ist, in dem diese Beistandspflicht steht.

Die Lage in der Region droht zu kippen

All dies wirft die bohrende Frage auf, in welcher Form ein deutsches Engagement in Niger, in Mali und im gesamten Sahel künftig überhaupt möglich sein wird. Denn sowohl von UN- als auch von deutscher Seite will man etwa in Mali auch nach dem Abzug der Blauhelm-Soldaten unbedingt aktiv bleiben – unter anderem mit Entwicklungszusammenarbeit. Ob die allein aber verhindern kann, dass sich im Sahel dauerhaft Terroristen einnisten oder kriminelle Menschenschmuggler betätigen, die Flüchtlinge auf die lebensgefährliche Reise in Richtung Europa schicken, ist zweifelhaft.

Ein Anhänger von Nigers regierender Junta hält ein Plakat in den Farben der russischen Flagge mit der Aufschrift "Lang lebe Russland, lang lebe der Niger und die Nigerianer" zu Beginn einer Demonstration für die Freiheit des Landes und gegen ausländische Einmischung. © Quelle: Sam Mednick/AP

Denn in Mali gibt es bereits erste düstere Vorboten dafür, wie sich die Gewalt nach und schon während der Heimkehr der ausländischen Truppen Bahn brechen könnte: Eine blutige Anschlagsserie hat das Land zuletzt erschüttert. So feuerten vor zwei Wochen al-Kaida nahestehende Terroristen in der Region Timbuktu drei Raketen auf eine Fähre ab, Dutzende Zivilisten starben. Nur einen Tag später verübten Selbstmordattentäter einen Anschlag auf ein Camp der malischen Armee. Die Detonationen und der Schusswechsel waren auch im Lager der UN-Blauhelme und der Bundeswehr deutlich zu hören. Momentan sind sie nur 1,5 Kilometer entfernt stationiert – bis Jahresende soll aber sämtliches Material und Personal außer Landes sein.

Bislang betont man vonseiten der Bundeswehr stets: Man befinde sich das Ausfliegen von Personal und Material betreffend voll im Zeitplan. Doch klar ist auch: Je mehr sich die Sicherheitslage rund um den Flughafen Gao verschärft, umso schwieriger und gefährlicher wird der Abzug. Schrumpfende Spielräume – auch hier.

Deutsche Truppen fehlen als Puffer

Haben die Truppen aber das Land erst verlassen, verschwindet auch der Puffer, den UN-Blauhelme und Bundeswehr zwischen Islamistischen Terroristen, Tuareg-Separatisten und malischer Armee bildeten. Dann dürfte der Konflikt offen ausbrechen, die von der UN-Blauhelm-Mission mühsam errichteten Inselchen der Stabilität drohen von Terror und Kampfhandlungen überspült zu werden.

Im Juli erst hatte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze die Präsidentschaft eines Hilfsbündnisses mit dem Namen „Sahel-Allianz“ übernommen – auch hier spielen die EU, Deutschland und Frankreich entscheidende Rollen. Die Botschaft an die Menschen: Wir lassen euch nicht allein mit Klimakrise, Hunger und Terror. Doch je mehr gekämpft wird, umso weniger kann geholfen werden.

Plädiert dafür, die Zusammenarbeit zu intensiveren: Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Henning Otte (CDU). © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Und was Niger betrifft: Wird man sich mit den Putschisten dort doch eines Tages arrangieren müssen? Da Deutschland in dem Land nach wie vor hohes Ansehen genieße, solle man die „Zusammenarbeit, auch im militärischen Beraterstatus, intensivieren“, fordert CDU-Politiker Otte. Im Moment klingt das noch undenkbar. Vor allem, weil man damit Frankreich, dem wichtigsten Partner in Europa, vor‘s Schienbein träte, das soeben jegliche militärische Zusammenarbeit mit den Putschisten aufgekündigt hat. Eine Zwickmühle: Denn je weniger man sich engagiert, umso mehr droht der Sahel den Europäern zu entgleiten und sich immer stärker Russland und dessen Söldnern zuzuwenden.

Im Klartext heißt das: Eine ganz neue Sahel-Strategie wird jetzt dringend gesucht. Und das in Zeiten, in denen man angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eigentlich die Staaten des sogenannten „Globalen Südens“ rasch für sich gewinnen wollte.