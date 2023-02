Verzögerungen bei Präsidentschaftswahl in Nigeria

Die Umgestaltung der Währung hat in Nigeria zu einer schweren Bargeldknappheit geführt. Beobachter befürchten, dass sich die Krise auf die Wahlbeteiligung in der größten Volkswirtschaft Afrikas auswirken könnte. Bei der Präsidentschafts- und Parlamentswahl kam es am Samstag zudem zu Verzögerungen.

Wählerinnen und Wähler in Nigeria bei der Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahlen in Lagos.

Abuja. Bei der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Nigeria hat es am Samstag Verzögerungen gegeben. Einige Wahllokale machten später auf als geplant. Samson Itodo von der Wahlbeobachtergruppe YIAGA Africa sagte der Nachrichtenagentur AP, eine Stunde vor dem vorgesehenen Beginn der Abstimmung hätten sich an mehr als 70 Prozent der Orte keine Wahlbeauftragten befunden. Die verspätete Stimmabgabe ging mit Bedenken einher, dass einige Wählerinnen und Wähler womöglich nicht zum Zug kommen könnten.

Zunächst war unklar, wie sich der derzeitige Mangel an Banknoten wegen einer Umgestaltung der Währung auf die Wahlbeteiligung auswirken würde. Beobachter befürchteten, dass sie eingeschränkt wird. Zudem gab es Bedenken wegen Gewalt durch islamische Extremisten im Norden und Separatisten im Süden von Nigeria.

18 Präsidentschaftskandidaten stehen zur Wahl

Es gibt 18 Präsidentschaftskandidaten. Davon haben sich in den vergangenen Wochen drei Favoriten herauskristallisiert. Von diesen ist der 61-jährige Peter Obi der Jüngste. Die anderen beiden, Bola Tinubu und Atiku Abubakar, sind in ihren Siebzigern. Analysten zufolge ist der Wahlausgang nur schwer vorherzusagen.

Die Wahlergebnisse werden dieses Jahr erstmals elektronisch an die Zentrale in Abuja übermittelt. Das soll nach Angaben von Behördenvertretern die Wahrscheinlichkeit von Wahlbetrug verringern. Zudem sind Mobiltelefone in Wahlkabinen verboten, um dem Kauf von Stimmen entgegenzuwirken: Wenn eine Person dafür bezahlt wird, für einen bestimmten Kandidaten zu stimmen, werden normalerweise Bilder des Stimmzettels als Beweis abgegeben.

Peter Obi, Kandidat der nigerianischen Arbeiterpartei, spricht zu Journalisten, während der Präsidentschaftswahlen. Die wahlberechtigten Einwohner des westafrikanischen Landes wählen am Samstag einen Präsidenten sowie Abgeordnete für beide Parlamentskammern. Neben gewalttätigen Gruppen in verschiedenen Teilen des Landes machen eine schwere Bargeldknappheit und eine Treibstoffkrise Afrikas größter Volkswirtschaft zu schaffen. © Quelle: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Der scheidende Präsident Muhammadu Buhari rief zur Ruhe auf. Er warnte vor einer Einschüchterung von Wählerinnen und Wählern. „Die Nigerianerinnen und Nigerianer sollten dafür sorgen, dass sie respektiert werden“, sagte Buhari. „Dass sie für den Kandidaten stimmen dürfen, den sie wählen wollen.“

Die 29-jährige Wählerin Favour Ben in Abuja wünschte sich einen Wahlsieg Obis. „Obi weiß, was die Nigerianer brauchen“, sagte sie. „Er weiß, was uns tatsächlich stört und ich glaube, er weiß, wie das zu bewältigen ist.“

Nigeria verfügt über einen der größten Anteile an jungen Leuten weltweit

Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass Nigeria bis 2050 zusammen mit den USA auf dem dritten Platz der bevölkerungsreichsten Länder weltweit sein wird, nach Indien und China. Das Land verfügt über einen der größten Anteile an jungen Leuten weltweit. Rund 64 Millionen der 210 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sind zwischen 18 und 35 Jahre alt.

Der Mangel an Bargeld sei ein echtes Problem für viele im Land, sagte der 34-jährige Kingsley Emmanuel in der Stadt Yola. „Sie haben nicht das Bargeld, um für ein kommerzielles Fahrzeug zu zahlen und die meisten davon akzeptieren keinen (Geld-) Transfer.“ Daher könnten die Menschen nur schwer an den für sie vorgesehenen Ort für die Stimmabgabe gelangen, sagte er.

In der vergangenen Woche standen Menschen stundenlang vor Banken an, um an Geld zu kommen. Eine Polizistin sagte der Nachrichtenagentur AP vor einer Bank in Lagos am Donnerstag, sie habe ihren Einsatzort für die Wahl nicht aufsuchen können, weil sie kein Bargeld bekomme.

Im November war bekanntgegeben worden, dass die nigerianische Währung Naira umgestaltet werde. Danach wurden die neuen Bankscheine nur langsam in Umlauf gegeben. Ältere Banknoten wurden nicht mehr akzeptiert, wodurch es zu einem Mangel kam.

