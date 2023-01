„No Say Day“: Ab jetzt zählen die Stimmen von jungen Menschen nicht mehr

Weltweit sind Menschen unter 30 in den Parlamenten stark unterrepräsentiert. Die Vereinten Nationen wollen mit der Kampagne „Be Seen Be Heard“ darauf aufmerksam machen und die Beteiligung der Jugend am öffentlichen Leben fördern.

Am 9. Januar ist der „No Say Day“ der Vereinten Nationen (UN). Der Tag, der darauf aufmerksam machen soll, wie wenige junge Menschen in Parlamenten auf der ganzen Welt repräsentiert sind.

Nur 2,6 Prozent der Menschen, die weltweit in Parlamenten sitzen, sind laut Vereinten Nationen jünger als 30 Jahre. Überträgt man diese Prozentzahl auf ein ganzes Jahr, dann würden die Ansichten der unter 30-Jährigen ab dem 9. Januar in der Politik nicht mehr vertreten werden – deshalb ist an diesem Tag der „No Say Day“.

Dass der „No Say Day“ genau eine Woche vor dem jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos, bei dem viele wichtige Entscheider aus Politik und Wirtschaft zusammentreffen, stattfindet, ist kein Zufall: Das Treffen würde oft als weltfremd kritisiert, so die UN, genau das zeige, wie wichtig mehr junge Menschen in der Politik seien.

Der „No Say Day“ ist Teil der „Be Seen Be Heard“-Kampagne, die vom Jugendbeauftragten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der Kosmetikfirma „The Body Shop“ geführt wird.

Die Kampagne, die im vergangenen Jahr gestartet wurde und noch bis Mitte 2025 läuft, sucht nach nach Möglichkeiten, wie junge Menschen in der Politik besser repräsentiert werden können.

Kampagne soll Beteiligung fördern

So soll etwa über die Senkung des Alters, in dem Menschen in Japan und Indien für öffentliche Ämter kandidieren können, gesprochen werden, ebenso über eine Senkung des Wahlalters in Großbritannien und Neuseeland und über neue Wege, junge Menschen in den USA dazu zu ermutigen, sich für die Stimmabgabe registrieren zu lassen.

Zweifellos brauchen wir die Innovationskraft, die Kreativität junger Menschen und vor allem den unerschütterlichen Optimismus, dass eine bessere Welt für alle möglich ist. Jayathma Wickramanayake, Gesandte des UN-Generalsekretärs für Jugend

Hauptziel der Kampagne sei es, in über 75 Ländern, in denen „Body Shop“ tätig ist, ein Gesetz oder eine Richtlinie zu ändern oder Programme zu unterstützen, um die Beteiligung der Jugend am öffentlichen Leben zu fördern.

„Junge Menschen sind die Experten ihrer eigenen Realitäten, und junge Menschen auf der ganzen Welt bewirken jeden Tag etwas, indem sie die Themen angehen, die ihnen am wichtigsten sind“, sagte Jayathma Wickramanayake, Gesandte des UN-Generalsekretärs für Jugend.

„Wir müssen die Mythen um junge Menschen zerstreuen, dass sie verantwortungslos, desinteressiert, Unruhestifter sind oder nicht die Erfahrung haben, um wirklich etwas zu bewirken. Selbst unter den widrigsten Umständen haben wir gesehen, wie sich junge Menschen der Herausforderung gestellt und den Weg geebnet haben – von humanitären Krisen bis zur Reaktion auf Covid-19″, so Wickramanayake. „Zweifellos brauchen wir die Innovationskraft, den Tatendrang, die Kreativität junger Menschen und vor allem den unerschütterlichen Optimismus, dass eine bessere Welt für alle möglich ist.“

