Aus den Lecks der Pipeline von Nord Stream 1 tritt Gas. Nun haben die Betreiber ein Schiff entsandt, um die Schäden an der Gaspipeline zu untersuchen. Bisher konzentrieren sich die Untersuchungen aber nur auf die schwedische ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ).

Das Nord-Stream-1-Gasleck in der Ostsee ist an der Wasseroberfläche sichtbar.

Nord Stream 1: Betreiber untersuchen Schäden – bislang nur in schwedischer Wirtschaftszone

Mehrere Lecks in Gaspipeline

Der Betreiber der beschädigten Ostseepipeline Nord Stream 1 hat zur Untersuchung ein Schiff in die schwedische ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) entsandt. Das gecharterte speziell ausgerüstete Schiff sei am mutmaßlichen Ort der Schäden angekommen, teilte die Nord Stream AG am Donnerstag mit.

Nach entsprechenden Vorbereitungen könnten die Spezialisten innerhalb eines Tages bereit sein, um den Schaden zu erkunden. Die Untersuchung werde nach derzeitigen Schätzungen drei bis fünf Tage dauern. Für die Begutachtung der Schäden in der dänischen AWZ fehlten Genehmigungen der Behörden.

Ende September waren nach Explosionen in der Nähe der Ostseeinsel Bornholm vier Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden, jeweils zwei davon in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen Dänemarks und Schwedens. Unter anderem die EU und die Nato gehen von Sabotage aus. Beide Doppelstränge verlaufen von Russland bis nach Lubmin im Nordosten Deutschlands.

