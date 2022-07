Nord Stream 1: EU rechnet nicht mit Wiederinbetriebnahme

Handelsverband fordert mehr Grün- und Wasserflächen in deutschen Innenstädten

Deutschland stöhnt unter der aktuellen Hitzewelle. Verlierer könnten wieder einmal die Einzelhändler in den Innenstädten sein, viele Menschen scheuen an den heißen Tagen den Weg in die City. Der Handelsverband Deutschland sieht Handlungsbedarf - und nimmt dafür Kommunen und Bund in die Pflicht.