China: Staaten sollten sich nicht als „Schachfiguren“ missbrauchen lassen

Der chinesische Außenminister hat am Montag in Jakarta die südostasiatischen Staaten davor gewarnt, im Kampf der Großmächte um Einfluss in der Region, Partei zu ergreifen. Viel mehr sollte die Staaten unabhängig bleiben. China und die USA kämpfen zunehmend um Einfluss in der Region.