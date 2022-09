„Vorhersehbar dumm und absurd“: Russland weist Sabotage-Vorwürfe zurück

In den vergangenen Tagen waren gleich drei Lecks in nur kurzer Zeit an den Ostseegaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 aufgetaucht. Die Stimmen, die von einem russischen Sabotage-Akt sprechen, mehren sich. Russland weist jedoch alle Verwürfe von sich.

Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen, für die Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 verantwortlich zu sein. „Es ist ziemlich vorhersehbar und vorhersehbar dumm und absurd, solche Annahmen zu treffen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Agentur Interfax. Die Schäden seien auch für Russland ein großes Problem. Beide Stränge von Nord Stream 2 seien mit Gas gefüllt. „Dieses Gas kostet viel Geld, und jetzt entweicht es in die Luft.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Bevor irgendwelche Aussagen gemacht würden, müssten Untersuchungen an den Lecks abgewartet und festgestellt werden, ob es sich um eine Explosion oder nicht gehandelt habe, sagte Peskow. Zudem forderte er, dass Russland an der Aufklärung der Vorfälle beteiligt werden solle. Peskow selbst hatte Sabotage bereits am Dienstag nicht ausgeschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den vergangenen Tagen waren gleich drei Lecks in nur kurzer Zeit an den Ostseegaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 aufgetaucht. Polen, Russland und Dänemark halten einen gezielten Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur als Ursache für die als beispiellos geltenden Schäden an beiden Pipelines für denkbar.

Roderich Kiesewetter geht von russischer Sabotage aus

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte sich am Dienstag zurückhaltend zur Ursache der Lecks geäußert. Eine Spekulation darüber verbiete sich so lange, wie die Aufklärung nicht erfolgt sei, sagte der Grünen-Politiker. Laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat die Bundesregierung aber Erkenntnisse, dass es „keine natürliche Ursache für diesen Vorfall geben kann“, wie er am Mittwoch mitteilte.

Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter geht derweil davon aus, dass die Leckagen auf einen Sabotageakt Russlands zurückzuführen seien. „Nach allem, was wir wissen, kann es sich bei den Lecks in den Pipelines Nord Stream I und II fast nur um einen gezielten staatlich veranlassten Sabotageakt handeln“, sagte Kiesewetter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch).

Aus sicherheitspolitischer Perspektive diene ein solcher Sabotageakt der Abschreckung und Bedrohung. „Es ist deshalb wahrscheinlich, dass Russland auf diese Weise versucht, einerseits Verunsicherung in der europäischen Bevölkerung zu schüren und anderseits auf staatlicher Ebene ein weiteres Mal auf die Bedrohungsmöglichkeit durch den Angriff auf kritische Infrastruktur hinweist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass die Nord-Stream Pipelines als Werkzeug und Energie als Waffe gegen Deutschland eingesetzt würden, habe Russland bereits in der Vergangenheit gezeigt, sagte der CDU-Politiker. „Deshalb würde ein solcher Sabotageakt auch zu der von Staatsterrorismus geprägten und hybriden Vorgehensweise Russlands passen.“

Auch Strack-Zimmermann spricht von Russland als Täter

Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, vermutet Russland hinter dem möglichen Sabotageakt. „Je länger und brutaler der russische Überfall auf die Ukraine andauert, desto größer ist auch die Gefahr, dass es zu solch enthemmten Anschlägen kommt“, sagte Strack-Zimmermann dem RND. „Nicht ausgeschlossen ist, dass sie von Russland gelenkt werden, um unsere Märkte zu erschüttern.“

RND/sf/dpa