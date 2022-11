Nord-Stream-2-Betreiber plant Einsatz von Spezialschiff

Vorwurf Kriegsgewinnler zu sein: US-Präsident Biden beschuldigt Ölkonzerne der Preistreiberei

Der vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelöste Ölpreisanstieg spült viel Geld in die Kassen der Ölkonzerne wie Saudi Aramco, BP, Shell, Exxon, Chevron und Total. Weltweit regt sich dagegen Kritik. Auch in den USA denkt Präsident Joe Biden nun laut über eine Übergewinnsteuer nach.