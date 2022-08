Appell an den Westen

Polens Präsident Duda fordert Abriss von Nord Stream 2

Polens Präsident Andrzej Duda hat sich nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew für einen Abriss der Ostseepipeline Nord Stream 2 ausgesprochen. In Deutschland weht indes ein anderer Wind.

