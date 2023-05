﻿Wie sehr unterstützte die Stadt Rostock den Bau von Nord Stream 2 wirklich?

Rostock. Dass die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern mit der umstrittenen Klimaschutzstiftung bewusst US-Sanktionen unterlaufen wollte – dafür steht Schwerin seit mehr als einem Jahr in der Kritik. Doch nun gerät auch Rostock in den Fokus: Hat die Hansestadt den Bau von Nord Stream 2 unterstützt – zum Beispiel, in dem sie mehr Flächen als bisher bekannt für den Bau der Gas-Röhren bereitgestellt hat?

Die Grünen in der Bürgerschaft verlangen Antworten: Wie kam es wirklich zu dem Deal um eine stadteigene Kaifläche? Was wusste die „alte“ Stadtspitze um Ex-Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen? Fraktionschefin Andrea Krönert sagt: „Statt einer Anlaufstelle für Versorgungsschiffe entstand eine regelrechte Logistikbasis für Nord Stream 2. Die genutzte Fläche war anscheinend um ein Vielfaches größer als bisher bekannt.“ Das Rathaus verteidigt sich: Alles ist korrekt abgelaufen, war damals politisch legitim.

Wirbel um begehrte Flächen am Wasser

Bereits im März 2021 – gut ein Jahr vor dem russischen Angriff auf die Ukraine und dem endgültigen Aus für Nord Stream 2 – wurde bekannt, dass auch die Hansestadt eine Rolle in dem Geflecht spielt, dass den Pipeline-Bau vor Sanktionen schützen sollte: Die Klimaschutzstiftung MV hatte die neu gegründete Firma Rokai mit „Bunker-Aktivitäten“ für Schiffe beauftragt. Rokai wiederum pachtete dafür Flächen von der Stadt – den sogenannten „Mageb“-Kai in Rostock, ausgelegt für besonders schwere Lasten.

Die Kai-Anlage südlich der Neptun Werft zwischen Warnemünde und dem Stadtteil Groß Klein gehört der Stadt und war – samt der angrenzenden Flächen – in der Vergangenheit heiß begehrt: Vor der Corona-Pandemie und der Kreuzfahrt-Krise soll die Neptun Werft Interesse an einem Kauf gehabt haben. Anfang 2020 stand ein Verkauf an – an ein Großunternehmen, das sich in Rostock niederlassen wollte. Gerüchten zufolge handelte es sich um den österreichischen Kranbauer Palfinger. Dessen Pläne für Rostock sollen sich aber zerschlagen haben. Das Interesse von Rokai kam der Stadt also sehr gelegen.

So lief der umstrittene Deal ab

Im Dezember 2020 treten die Geschäftsführer von Rokai – Christian C. und Peter C. sind beide im maritimen Sektor in MV auch mit anderen Firmen aktiv – an die Stadt und offenbar auch das Land heran. Vor der offiziellen Gründung der Klimaschutzstiftung. In Rostock soll es – so ist es aus Rathaus-Kreisen zu erfahren – den ersten Kontakt am 1. Dezember gegeben haben. Der Wirtschaftsförderer Rostock Business und das Hafen-Amt meldeten Rokais Interesse an die Stadtspitze um Ex-OB Madsen.

Eine Präsentation vom 14. Dezember 2020 ging wohl auch an das Land. Das jedenfalls geht aus Unterlagen hervor, die die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) einsehen konnte. Rokai schreibt darin, die Verlegeschiffe „Fortuna“ und „Akademik Cherskiy“ in Rostock warten und ausrüsten zu wollen. Daraus wurde nie etwas. Das Hafenamt ließ einen Anlauf der Schiffe simulieren, lehnt aber wegen Sicherheitsbedenken ab. Stattdessen wurden am „Mageb“-Kai offenbar Steine, andere Materialien und möglicherweise auch Rohre für die Pipeline verladen. Damit könnte Rostock indirekt sogar eine viel wichtigere Rolle beim Nord-Stream-2-Projekt gespielt haben.

Das russische Rohr-Verlegeschiff „Akademik Tscherski“ sollte in Rostock ausgerüstet werden, durfte aber nicht in den Hafen. Stattdessen wurden wichtige Bauteile für Nord Stream 2 in der Hansestadt umgeschlagen. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Nach der ersten Anfrage ging alles ganz schnell: Am 17. Februar 2021 – noch vor der Entscheidung – überweist Rokai die Pacht. Über deren Höhe wurde Stillschweigen vereinbart. Nach OZ-Informationen ließ sich Rostock 1,7 Millionen Euro bezahlen. Für nur ein Jahr. Am 23. Februar 2021 stimmt der Hauptausschuss der Pacht zu. Rokai indes hat im Hintergrund mit der Klimastiftung Verträge über 36 Millionen Euro geschlossen. Das geht aus Dokumenten hervor, die der OZ vorliegen.

Welche Fragen noch offen sind

Schon 2021 fühlte sich die Bürgerschaft getäuscht: Denn in der Beschlussvorlage 1878 aus 2021 – in ihr geht es um den Pachtvertrag – ist nur von „Offshore-Dienstleistungen“ die Rede. Von Nord Stream 2 kein Wort. Und: Es ging offiziell nur um 5600 Quadratmeter. Rokai soll aber bis zu 50.000 Quadratmeter genutzt haben. Luftaufnahmen aus dem Jahr 2020 und von heute belegen, dass ein riesiges Areal am „Mageb“-Kai befestigt wurde. Auch in Dokumenten, die von der Klimastiftung stammen, aber den Briefkopf „Nord Stream 2“ tragen, sowie in der Präsentation vom 14. Dezember 2020 ist von 50.000 Quadratmetern die Rede.

Die Grünen in der Bürgerschaft wollen einen umfangreichen Fragenkatalog einreichen: Wurden der Rokai GmbH mehr als die im Pachtvertrag aufgeführten rund 5600 Quadratmeter Fläche zur Verfügung gestellt? Und wenn ja, warum wurde dazu nicht die Bürgerschaft befragt? Wusste die Stadt, dass nicht nur Schiffe ausgerüstet wurden, sondern wichtiges Material für die Pipeline über ihre Kai-Kanten ging?

Grünen-Fraktionschefin Andrea Krönert: „Vor zwei Jahren stellte sich heraus, dass die Bürgerschaft bei der Verpachtung des Kais belogen wurde. In Wahrheit war der einzige Zweck, die Pipeline von Rostock aus fertigzustellen. Es ist sehr bedauerlich, dass die Stadt erneut in die skandalreichen Verwicklungen um den Bau von Nord Stream 2 hineingezogen wird.“

Wie eng waren Rostock und MV an Nord Stream dran?

Die beiden Geschäftsführer der Rokai wollen sich zu all dem nicht äußern. Kaum fällt am Telefon das Stichwort „Nord Stream“, legt Christian C. auf. Weitere Anrufe der OZ nimmt er nicht an. Allerdings lief für sie offenbar alles nicht so glatt wie erhofft. Rokai sollte die Flächen am Kai „zurückgebaut“ übergeben. Kosten: bis zu sieben Millionen. „Leider wurde uns signalisiert, dass die Stiftung für den Rückbau nicht aufkommen wird“, schreibt Christian C. am 22. Oktober 2021 an den SPD-Landtagsabgeordneten Tilo Gundlack. Der leitet die Mail noch am selben Tag an den damaligen Chef der Staatskanzlei und heutigen Finanzminister Heiko Geue (SPD) weiter.

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll längst involviert gewesen sein: „Frau Schwesig hatte auf unserem letzten Treffen auf dem Wirtschaftsempfang im Rostocker Lokschuppen explizit danach gefragt, ob Nordstream 2 auch allen Zahlungen nachkommt“, steht in der Mail an Gundlack. In einem Protokoll der Klimastiftung vom 30. November 2021 ist die Rede davon, dass Steffen Petersen – der Geschäftsführer für den „Geschäftsbetrieb“ der Stiftung – direkt mit der Stadt sprechen wolle. Direkter Draht ins Rathaus?

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.