FDP-Politiker Kubicki will mit Russland über die Öffnung der Gaspipeline Nord Stream 2 verhandeln. Eine Aussage, die insbesondere innerhalb der FDP auf Ablehnung stößt. Auf Twitter teilen Politiker und Experten ihr Unverständnis.

Mit seiner Aussage, Nord Stream 2 wieder in Betrieb zu nehmen, hat Politiker Wolfgang Kubicki nicht nur den Unmut der eigenen Partei auf sich gezogen. Bei Twitter zeigten sich Politiker des ganzen politischen Spektrums empört – auch aus dem Ausland.

So macht etwa der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba seinem Ärger Luft. „Aufrufe einiger deutscher Politiker, NS2 für eine Weile zu starten und später zu schließen, sind völlig irrational“, schreibt er auf Twitter. „Das ähnelt einer Drogensucht, wenn jemand sagt: ‚Nur noch ein letztes Mal!‘ ohne sich der verheerenden Folgen jedes ‚letzten Mals‘ bewusst zu sein.“ Und weiter: „Die Sucht nach russischem Gas tötet.“

Kubicki hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gesagt, es gebe „keinen vernünftigen Grund, Nord Stream 2 nicht zu öffnen“ und auch darauf verwiesen, die Bundesregierung müsse Schaden von Deutschland abwenden.

Heftige Kritik aus den eigenen Reihen

Kritik erntet Kubicki allem voran jedoch aus der eigenen Partei. So geht etwa FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner deutlich auf Distanz zu den Forderungen seines FDP-Parteivizes. Lindner halte den Vorschlag für „falsch und abwegig“, sagte eine Sprecherin seines Bundesfinanzministeriums am Freitag in Berlin.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), macht Kubicki auf den Inhalt des eigenen Wahlprogramms aufmerksam. „Aus Wahlprogramm der @fdp: ‚Wir fordern Moratorium für Nord Stream 2‘“, so die Verteidigungsexpertin auf Twitter. „Spätestens seit dem 24.02.2022 ist klar: Nord Stream 2 ist tot.“

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, erinnert Kubicki: „Die Öffnung von #NordStream2 wäre ein katastrophaler Vertrauensbruch mit unseren Verbündeten. Das würde #Putin nur in die Hände spielen.“

FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff wirft seinem Parteikollegen Vergessen vor. In seinem Retweet der Juristin und Publizistin Constanze Stelzenmüller schließt er sich ihrer Einschätzung an, dass eine Öffnung von Nord Stream 2 die politischen Konsens in Nato und EU zerstören würden.

Auch Michael Theurer, ebenfalls Stellvertretendes Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, kann den Vorstoß Kubickis nicht nachvollziehen. Dies sei das „völlig falsche Signal“. Es sei bereits ein „schwerer Fehler“ gewesen, dass Deutschland die massiven Bedenken der europäischen Nachbarn und der Nato-Verbündeten jahrelang ignoriert habe. „Diesen Fehler dürfen wir auf keinen Fall fortsetzen. Putin versteht nur klare Kante.“

In den Augen von FDP-Parteivize Johannes Vogel hat Kubicki nicht für seine Partei gesprochen: „Auf die Erpressungen eines Aggressors einzugehen, liefert einen weiter voll seiner Willkür aus und schwächt nur die Position Europas“, schrieb er auf Twitter. Dabei müsse Europa gerade in dieser Situation zusammenstehen. Vogel deutlich: „Daher lehnen wir Freie Demokraten Nord Stream II ja schon lange ab - aktueller denn je.“

FDP-Jugend: Kubicki-Vorstoß „völlig unbegreiflich“

Auch die Bundesvorsitzende der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale (Julis), Franziska Brandmann, reagiert mit scharfer Ablehnung auf die Forderung des FDP-Vize. „Es ist mir völlig unbegreiflich, wie man auf so eine skurrile Forderung kommen kann“, sagte sie am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Der russische Präsident Wladimir Putin führe einen Energiekrieg gegen Deutschland, sagte Brandmann, die auch Mitglied im FDP-Bundesvorstand ist. „Wer in dieser Situation meint, gegenüber Russland getroffene Sanktionen aufheben zu wollen, der argumentiert zutiefst unlogisch. Es ist genau diese Art der Blauäugigkeit gegenüber Russland, die uns erst in diese prekäre Lage der massiven Energieabhängigkeit von Russland gebracht hat.“ Und weiter: „Das russische Regime verübt am laufenden Band Kriegsverbrechen, viele haben sicherlich noch die Bilder des Butscha-Massakers vor Augen. Wer darin „keinen vernünftigen Grund“ für Sanktionen sieht, dem empfehle ich ganz eindringlich, seinen moralischen Kompass zu hinterfragen.“

Die Forderung Kubickis lasse sich in keiner Weise mit der Beschlusslage der FDP in Einklang bringen. Brandmann: „Wir erwarten von Wolfgang Kubicki als dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP, diese in Zukunft zu respektieren und energie- und außenpolitische Irrfahrten den Putin-Verstehern zu überlassen.“

Linke geteilter Meinung

Innerhalb der Partei der Linken gingen die Meinungen zu Kubickis Aussage derweil auseinander. Der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst zeigt sich erfreut über den Kurswechsel des FDP-Politikers. „Auch Spitzenpolitiker der Regierungsparteien schließen sich nun meiner Position an!“, so der Linken-Politiker auf Twitter. In seinen Augen sei es ein vernünftiger Schritt, mit Moskau zu verhandeln, um so die Preise effektiv zu dämpfen.

Dafür erntete er prompt Kritik von seinem Parteikollegen Luigi Pantisano, der sich über Ernsts Tweet nicht überrascht, aber kopfschüttelnd zeigt. Schon bei der Impflicht habe Ernst an der Seite von Kubicki gestanden und diese abgelehnt, so Pantisano.

„So sieht also #standwithukraine der FDP aus“

Auch Grünen-Politiker Erik Marquardt lässt auf Twitter Luft über Kubickis Forderung zu Nord Stream 2 ab. „Ich finde es peinlich, dass wir einen Bundestagsvizepräsidenten haben, dem offenbar völlig egal ist, ob er Ahnung von einem Thema hat oder seine Forderungen Sinn machen, solange er damit in der Zeitung steht“, so der Europaabgeordnete.

Die bayrische Landtagsabgeordnete Katharina Schulze (Grüne) zeigt ebenfalls Unverständnis und stellte die FDP unter Generalverdacht. „So sieht also #standwithukraine der FDP aus“ twitterte sie, worauf ein User mit einem Ausschnitt von der Satire-Sendung „Chez Krömer“, in der FDP-Politiker Konstantin Kuhle and der geistigen Zurechnungsfähigkeit von seines Parteikollegen Kubicki zweifelte.

Auch Kuhle, Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der FDP in Niedersachsen, selbst teilt seinen Unmut auf Twitter: „Wer jetzt Nord Stream 2 öffnet, der braucht unseren Nachbarn und Verbündeten in Polen oder im Baltikum über Jahrzehnte nicht unter die Augen zu kommen – von der Ukraine oder unserer Selbstachtung ganz zu schweigen.“

„Bitte nicht wieder in eine von Putins Fallen tappen!“

Der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, zeigt sich erschüttert über Kubickis Äußerungen. Er nannte die Option, Nordstream 2 zu öffnen ein „vergiftetes Angebot“. Und urteilte scharf über die Befürworter – also auch Kubicki – die in seinen Augen „geostrategisch nichts verstanden“ hätten.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD), warnt vor den Gefahren solcher Äußerungen. „Bitte nicht wieder in eine von Putins Fallen tappen! Mehr Pipelines bringen nicht mehr Gas!!“, so der SPD-Politiker auf Twitter. Er erinnert den FDP-Vize, dass Russland auch mehr Gas über Nord Stream 1 liefern könne, dies aber ablehne. „Das ist Teil der psychologischen Kriegsführung!“

