Laut US-Geheimdienst: Pro-Ukrainische Gruppe steckt offenbar hinter Nord-Stream-Anschlägen

Laut einem Bericht der New York Times liegen dem US-Geheimdienst Hinweise vor, dass eine pro-ukrainische Gruppe für die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines verantwortlich sein soll. Verbindungen zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll es aber nicht geben.

Eine pro-ukrainische Gruppe soll hinter der Sabotage der Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Nordsee stecken. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf Beamte des US-Geheimdienstes. Es gebe allerdings keine Beweise, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in die Anschläge auf die Pipelines verwickelt sei. Außerdem gebe es auch keine Beweise dafür, dass die Täter auf Anweisung eines ukrainischen Regierungsbeamten gehandelt haben. Es bestehe aber weiter die Möglichkeit, dass die Gruppe Verbindungen zur ukrainischen Regierung oder ihren Sicherheitsdiensten habe.

Über die Täter und ihr Netzwerk sei jedoch noch nicht viel bekannt, so die US-Beamten. „Die Überprüfung der neu gesammelten Geheimdienstinformationen deutet darauf hin, dass es sich um Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin handelte, aber es werden keine Angaben zu den Mitgliedern der Gruppe gemacht und auch nicht dazu, wer die Operation geleitet oder bezahlt hat“, schreibt die Zeitung. Die US-Beamten gingen aber davon aus, dass die Täter „höchstwahrscheinlich ukrainische oder russische Staatsangehörige waren, oder eine Kombination aus beiden“.

Viele Fragen seien noch offen. Die Ukraine habe das einleuchtendste Motiv für den Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines, hieß es. Sie lehne das Projekt seit Jahren ab und bezeichne es als Bedrohung der nationalen Sicherheit, da es Russland ermögliche, leichter Gas nach Europa zu verkaufen.

Am 26. September 2022 waren Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines verübt worden. Dabei wurden beide Röhren von Nord Stream 1 und eine der beiden Röhren von Nord Stream 2 unterbrochen. Die durch Explosionen entstandenen vier Lecks befinden sich in 70 bis 80 Metern Tiefe, in der Nähe der dänischen Ostsee-Insel Bornholm und außerhalb der Hoheitsgewässer. Russland hatte Nord Stream 1 zum Zeitpunkt der Explosionen wegen angeblicher technischer Probleme abgeschaltet. Die Leitung Nord Stream 2 war wegen fehlender Zulassung nicht in Betrieb.

Die Staatsanwaltschaft Schwedens war Ende 2022 zu dem Schluss gekommen, dass die Pipelinelecks durch Sabotage vorsätzlich beschädigt wurden. Sie bestätigte damit den schon länger im Raum stehenden Verdacht. Immer wieder gab es Vermutungen, dass Russland hinter den Anschlägen stecken könnte, da sie über die Fähigkeit für solche Spezialoperationen unter Wasser verfügen. Der zuständige Staatsanwalt Schwedens, der die Ermittlungen leitet, hält eine Beteiligung Russland laut dem Zeitungsbericht zwar für „nicht logisch“. Aber wie bei einem Mord müsse man für alle Möglichkeiten offen sein.

Die US-Beamten sagten der New York Times, dass die Sprengsätze „höchstwahrscheinlich von erfahrenen Tauchern platziert wurden, die nicht für das Militär oder den Geheimdienst arbeiten“. Es sei aber möglich, dass die Täter in der Vergangenheit eine spezielle, staatliche Ausbildung erhalten hätten. Die neuen Erkenntnisse zu den Sprengungen der Nord-Stream-Pipelines sollen laut dem Bericht „kürzlich“ mit den europäischen Partnern erörtert worden sein, die den Fall untersuchen. Offiziell wollten sich weder eine Sprecherin der CIA, noch ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses zu der Angelegenheit äußern.