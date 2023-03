﻿Nord-Stream-Explosion: Brach eine Jacht mit Sprengstoff von Rostock aus in See?

Einem Bericht der „New York Times“ zufolge sollen Saboteure, die den Sprengstoffanschlag auf die Nord-Stream-Pipelines verübten, mit einer Jacht von Rostock aus gestartet sein. Auch der Hafen in Wieck auf dem Darß soll eine Rolle spielen. Was sagen Behörden und Anlieger vor Ort?

Rostock. Rostock gerät in den Fokus eines internationalen Spionage-Thrillers – und die Behörden im Land wissen offiziell von nichts: Nach Recherchen der „New York Times“, des ARD-Hauptstadtstudios und der Wochenzeitung „Zeit“ sollen die Personen, die Ende September die Anschläge auf die Nordstream-Pipelines vor Bornholm ausgeführt haben, von Rostock aus in See gestochen sein. Mit einer gecharterten Segeljacht.

Auch nach Wiek auf dem Darß sollen Geheimdienste die Spur der Angreifer nachverfolgt haben. Doch auch dort will niemandem etwas aufgefallen sein.

Behörden in MV nicht in Ermittlungen involviert

Die Sprengung der Gaspipeline – einst Deutschlands wichtigste Energie-Lebensader – hatte am 26. September 2022 weltweit für Aufsehen gesorgt: Sensoren meldeten mehrere schwere Erschütterungen in der Ostsee unweit der dänischen Insel Bornholm. Wenig später nahmen schwedische Militärflugzeuge Bilder der sprudelnden Ostsee auf. Millionen Kubikmeter Gas gelangten ins Meer und die Atmosphäre. Die USA und Russland beschuldigten sich gegenseitig, für die Tat verantwortlich zu sein.

Während Dänemark, Schweden und Deutschland offiziell noch immer ermitteln, meldet die „New York Times“ nun, dass eine proukrainische Gruppe hinter der Sprengung der Gasröhren stecken soll. Die Zeitung beruft sich auf US-Geheimdienstkreise. Ob es sich um Ukrainer oder russische Dissidenten handelt, soll unklar sein. Die Gruppe soll auch keine Beziehung zur ukrainischen Führung haben.

Die Sicherheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern wollen das alles nicht bestätigen: Innenminister Christian Pegel (SPD) will erst durch die Medienberichte von den neuen Entwicklungen erfahren haben. Die Polizei im Land sei nicht in die Ermittlungen einbezogen. „Und selbst wenn ich etwas wüsste, wäre ich nicht befugt, Auskunft zu erteilen“, so Pegel am Dienstagabend zur „Ostsee-Zeitung“.

Jacht mit sechs Personen an Bord - und viel Sprengstoff

Laut den Recherchen sollen sich die Saboteure am 6. September von Rostock aus auf den Weg zur Pipeline gemacht haben. Es soll sich um fünf Männer und eine Frau – eine Ärztin, ein Kapitän und vier Taucher – gehandelt haben, die mit gefälschten Pässen eingereist waren. Die fragliche Jacht sei von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden, welche „offenbar zwei Ukrainern gehört“, hieß es.

In Rostock ist den offiziellen Stellen davon nichts bekannt. Auch wo das Schiff in der Hansestadt festgemacht hatte, ist unklar. Der Seehafen, so Insider, dürfte ausscheiden. Er ist abgeriegelt, wird streng kontrolliert.

In Frage kämen aber Liegeplätze in Schmarl, Gehlsdorf oder auch im Fischereihafen. Denn dort wäre es möglich, mit einem Lastwagen dicht an das Schiff ranzufahren. Genau das sollen die Täter gemacht haben – um den Sprengstoff zu verladen.

Die „New York Times“ schreibt, dass nach Berechnungen von US-Behörden rund 500 Kilo Sprengstoff nötig gewesen sein sollen, um die Pipelines zu sprengen. Nach Recherchen der „Ostsee-Zeitung“ wird von den Behörden längst nicht jedes Schiff erfasst, das Rostock anläuft: „Erst ab einer bestimmten Größe“, so ein Insider. Die Jacht könnte zu klein gewesen sein.

Auf dem Schiff sollen Ermittler später Sprengstoffspuren entdeckt haben. Zum Zeitpunkt der Attacke sollen laut „New York Times“ 45 Schiffe ohne Identifizierungssignale in der Nähe der Pipelines unterwegs gewesen sein.

Auf dem Darß weiß keiner etwas

Die zweite Spur in Mecklenburg-Vorpommern führt laut den Recherchen der internationalen Medien nach Wiek auf dem Darß. Bevor die Saboteure zur Pipeline segelten, sollen sie den Boddenhafen angesteuert haben. Ein Umweg, um Spuren zu verwischen und keine Aufmerksamkeit zu erregen?

Hafenmeister Martin Rurik kann sich an keinen ungewöhnlichen Anlauf erinnern: „Ich wüsste nicht, dass eine solche Gruppe hier bei uns war. Aber ich nehme auch nur die Liegegebühr ein, kontrolliere die Gäste nicht weiter. Ich kann nichts dazu sagen.“ Rurik vermutet, dass es sich um eine Verwechslung handelt: „Wiek auf Rügen würde mehr Sinn machen, wenn die gen Bornholm wollten.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.