Nord-Stream-Lecks: So reagieren Russland, die Bundesregierung, Dänemark und Polen

Nachdem in kurzer Zeit für die beiden Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 ein Druckabfall festgestellt wurde, sind mittlerweile drei Lecks ausgemacht. Es mehren sich die Zweifel an einem Unfall.

Hannover/Berlin. Angesichts der Lecks an den Nord-Stream-Gaspipelines hat die Bundesregierung die Sorge, dass es sich um einen Anschlag handeln könnte. Das berichtet der „Spiegel“. Man glaube nicht an Zufall. Möglich sei ein Anschlag, um Verunsicherung auf den europäischen Gasmärkten zu provozieren. Nach Informationen des Spiegels würden nun mit Hochdruck auch die Sicherheitskonzepte anderer Pipelines und Gasversorgungsanlagen überprüft.

Zuvor hatte Russland bereits Sabotage oder andere Gründe nicht ausgeschlossen. „Jetzt kann keine Variante ausgeschlossen werden“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag auf die Frage, ob Sabotage der Grund sein könne für den Druckabfall. „Offensichtlich gibt es eine Zerstörung der Leitung. Und was der Grund dafür ist – da kann man bis zu dem Zeitpunkt, bis die Ergebnisse der Untersuchungen auftauchen, keine Variante ausschließen“, sagte Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Der Kreml sei „äußerst beunruhigt“ über den Druckabfall in den Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2. Die Nachrichten seien alarmierend. Die Schäden an den Leitungen müssten untersucht werden. „Das ist eine absolut nie dagewesene Situation, die einer schnellen Aufklärung bedarf“, sagte Peskow.

Nord Stream 2: Druckabfall in ungenutzter Pipeline Fachleute vermuten die Leckage in der Ostsee vor Bornholm. © Quelle: Reuters

Auch Dänemark schloss eine Sabotage nicht aus. Die drei Lecks befänden sich in einigem Abstand zueinander, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag bei einem Besuch im polnischen Goleniow bei Stettin, wo sie der Einweihung der Gaspipeline Baltic Pipe beiwohnte. Es sei daher schwer vorstellbar, dass es sich um Zufall handle. Auf die Frage von Journalisten, inwieweit es sich um Sabotage handeln könnte, antwortete sie nach Angaben der dänischen Sender DR und TV2: „Wir können das jedenfalls nicht ausschließen.“ Es sei aber noch zu früh, um Schlüsse zu ziehen.

Nach Ansicht des polnischen Regierungschefs Mateusz Morawiecki sind die Lecks in jedem Fall auf Sabotage zurückzuführen. „Wir kennen heute noch nicht die Details dessen, was da passiert ist, aber wir sehen deutlich, dass ein Sabotogeakt vorliegt“, sagte Morawiecki am Dienstag im polnischen Goleniow bei Stettin, wo er an der Eröffnung der Gaspipeline Baltic Pipe teilnahm. Dieser Sabotageakt sei „wahrscheinlich die nächste Stufe der Eskalation, mit der wir es in der Ukraine zu tun haben“.

Dänemark hatte über drei Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 berichtet – zwei an Nord Stream 1 nordöstlich der Ostsee-Insel Bornholm sowie eines an Nord Stream 2 südöstlich der Insel, wie die dänische Energiebehörde am Dienstag mitteilte. Im Falle von Nord Stream 1 befinde sich das eine Leck in dänischen und das andere in schwedischen Gewässern, bei dem von Nord Stream 2 in dänischen.

