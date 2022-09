﻿Anschläge auf Pipelines: Marine und Polizei verstärkt im Einsatz

Lübeck. Nachdem die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 offenbar durch Sabotage beschädigt wurden und leckgeschlagen sind, stellt sich die Frage nach dem Schutz weiterer kritischer Infrastruktur vor der Küste. Denn dort verlaufen noch andere Pipelines sowie Stromleitungen und Internetkabel. Russland, das von einigen Experten hinter den Anschlägen vermutet wird, könne Staaten wie Estland schnell das Licht ausschalten, hatte Vizeadmiral Jan Christian Kaack, der Inspekteur der Deutschen Marine, schon vor Tagen gewarnt. „Auch unter Wasser hat Russland erhebliche Kapazitäten aufgebaut.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundeswehr prüft weiteres Vorgehen

Nicht erst seit den Pipelinevorfällen, sondern schon seit Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar sei die Nato auch in der Ostsee verstärkt präsent, bestätigt Fregattenkapitän Dennis Keßler vom Presse- und Informationszentrum der Marine. Laut Kaack wird derzeit überprüft, „wie man die vorhandenen Systeme verbessern und optimieren kann auf die aktuelle Bedrohung“. Dabei stehe man aber noch am Anfang, hieß es seitens der Marine.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Bundespolizei See sei im Einsatz, erklärt ein Sprecher der Bundespolizeidirektion in Bad Bramstedt. Einzelheiten würden nicht bekannt gegeben.

Kapitän zur See Michael Giss, Chef des Bundeswehr-Landeskommandos Hamburg, bezeichnet die Beschädigung der Pipelines als „klassischen Fall einer hybriden Bedrohung“. Darauf stelle die Bundeswehr sich „auch in anderen Dimensionen hier in Deutschland“ ein. „Die militärische Aufmerksamkeit wird erhöht.“

Komplettschutz der Leitungen unmöglich

Laut Expertenansicht gibt es indes grundsätzliche Strukturprobleme und entsprechenden Verbesserungsbedarf. Zwar werde durch die Präsenz von Marine und Polizeibooten das deutsche Hoheitsgebiet auch auf dem Wasser geschützt, sagt Johannes Peters, Leiter Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Ein effektiver Schutz der kritischen Infrastruktur aber gehe darüber hinaus.

„Tausende Kilometer verlegter Kabel kann man nicht auf der gesamten Länge schützen. Das würde astronomische Kosten verursachen.“ Genauso würde laut Peters eine lückenlose Überwachung durch den Betreiber – im Fall von Nord Stream also Gazprom – installierte technische Systeme dem nationalen Sicherheitsinteresse zuwiderlaufen. „Man könnte dann keine verdeckte Aufklärung mehr betreiben, weil alle Daten bei einem privaten Betreiber auflaufen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Echte Küstenwache fehlt

Erschwert werde der Schutz der Infrastruktur dadurch, dass Deutschland eine echte Küstenwache fehle und die Marine sich auf den Bereich außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer beschränke. Innerhalb derselben seien die Bundes- und Landespolizei mit ihren Mitteln zuständig. U-Boote beispielsweise, die entlang einer Leitung patrouillieren könnten, habe die Polizei nicht.

Um über und unter Wasser Auffälligkeiten und Störungen frühzeitig zu erkennen und ihnen zu begegnen, sei ein umfassendes Lagebild erforderlich. Dessen Erstellung werde aber durch die unterschiedlichen Kompetenzen erschwert. „Das ist das Problem.“ Eine möglichst enge Verzahnung der Polizeien und der Marine sei der Schlüssel, um Sabotageakte schnell zu entdecken und abzuwehren. „Je besser es funktioniert, desto größer ist die Hemmschwelle.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei den „Lübecker Nachrichten“.