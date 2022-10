Die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee gehen laut Kremlchef Putin auf das Konto des Westens. Konkret macht Russlands Präsident die USA verantwortlich, sie würden am meisten profitieren. Gleichzeitig nutzt er die Gelegenheit, um der EU erneut die Öffnung von Nord Stream 2 anzubieten.

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht auf der "Russischen Energiewoche" in Moskau.

Putin macht USA für Pipeline-Lecks verantwortlich – und bietet EU Gas via Nord Stream 2 an

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach den Lecks an der Ostsee-Pipeline Nord Stream von einem „internationalen Terroranschlag“ gesprochen und die Schuld dafür im Westen gesucht. „Es gibt keinen Zweifel, das ist ein Akt internationalen Terrorismus, ein zutiefst gefährlicher Präzedenzfall“, sagte er am Mittwoch bei einem Auftritt auf der russischen Energiewoche in Moskau.

„Hinter der Sabotage steckt jemand, der die Energieverbindung zwischen Russland und Europa durchtrennen will“, um Europa zu schwächen, so der Kremlchef weiter. Als mutmaßliche Profiteure der Sabotage bezeichnete Putin vor allem die USA. Im Laufe seiner Rede verwies er konkret auf die LNG-Lieferungen aus den USA. Bereits zuvor hatte der Kremlchef den Westen für die Lecks verantwortlich gemacht.

An den beiden Röhren von Nord Stream 1 und einer Röhre von Nord Stream 2 in der Ostsee waren nach Explosionen Ende September schwere Beschädigungen entdeckt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich mindestens zwei Detonationen ereignet, die zu vier Lecks führten. Unter anderem die EU, die Nato sowie Sicherheitskreise hatten schon unmittelbar darauf von Sabotage als Ursache gesprochen.

Putin zu Nord Stream 2: „Man muss nur den Hahn aufdrehen“

In seiner Rede bot Putin der EU zudem Gaslieferungen durch den noch betriebsfähigen Strang der Pipeline Nord Stream 2 an. Der Ball liege bei der Europäischen Union. „Man muss nur den Hahn aufdrehen“, sagte er. Die Röhre sei wohl nicht so beschädigt worden, dass sie nicht mehr genutzt werden könne.

Russland hatte Anfang September die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 mit dem Verweis auf technische Probleme eingestellt, die angeblich wegen der Sanktionen nicht zu beheben seien. Die fertig gestellte, aber nicht zertifizierte und nie in Betrieb genommene Leitung Nord Stream 2 liegt wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine auf Eis. Russland drängt seit Monaten auf die Inbetriebnahme.

