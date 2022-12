Nord-Stream Sabotage: Bislang keine Beweise für Russlands Beteiligung

Die Woche der Rückkehrer und des Spaßes

Zur Einstimmung auf die Weihnachtstage und zum Abschluss des Jahres kamen die Spieler von Holstein Kiel am Donnerstag nach dem Training noch einmal zusammen, um für die anwesenden Fans zu singen. Eine tolle Aktion, bei der die KSV-Profis zahlreiche Geschenke vom eigenen Anhang bekamen. Und was war sonst noch so los diese Woche? Alles Wissenswerte in der aktuellen Ausgabe des Newsletters „Holstein Kiel - die Woche“.