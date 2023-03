Nord-Stream-Sabotage: Deutsche Ermittler durchsuchten bereits im Januar ein verdächtiges Schiff

Schnee sorgte in Kiel für Behinderungen des Verkehrs am Morgen

Eine weiße Überraschung gab es am Mittwoch in Teilen von Schleswig-Holstein: In den frühen Morgenstunden hatte es geschneit. Mehrere Zentimeter Schnee fielen auch in Kiel. Im Berufsverkehr kam es in Kiel zu mehreren Unfällen.