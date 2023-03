﻿Nach Nord-Stream-Sabotage: Jacht „Andromeda“ auf Rügen entdeckt

Dranske. Was ist dran an den Gerüchten um ein Kommando, das Anfang September vergangenen Jahres von Rostock aus zu der Sabotageaktion an den Nord-Stream-Pipelines aufgebrochen sein soll? Bei dem Schiff, das die Gruppe nutzte, handelt es sich nach Recherchen der „Ostsee-Zeitung“ (OZ) und mehrerer anderer Medien um die „Andromeda“.

Einen offiziellen Beleg gibt es nicht. In den offiziellen Listen aller Ein- und Ausläufe in Rostock rund um den 6. September taucht der Name nicht auf. Das aber sei nicht ungewöhnlich: Die Jacht sei zu klein, brauche kein AIS (Automatisches Identifikationssystem) und müsse sich auch nicht bei den Hafenbehörden an- und abmelden.

Tatort vor der Insel Bornholm

Die Jacht, mit der fünf Männer und eine Frau sich an den Tatort vor der Insel Bornholm begeben haben könnten, existiert jedenfalls wirklich. Sie liegt fünf Monate nach der Tat im Winterlager des Charterunternehmens in der Nähe von Dranske. Die „Andromeda“, eine Jacht vom Typ Bavaria Cruiser 50 mit einer Länge von rund 15 Metern, hat OZ-Informationen zufolge aktuell einen Motorschaden, der aber nichts mit der Aktion zu tun habe.

Von dieser Plattform am Heck der Jacht wären die Taucher des Sabotagekommandos in die Tiefe gesprungen. © Quelle: Uwe Driest

Dass die Gruppe der Saboteure in Wiek auf Rügen Station gemacht haben könnte, halten einheimische Segler für ebenso wenig plausibel wie einen Zwischenstopp in Breege. Zu gering wären dort die Wassertiefen und zudem gebe es keinen plausiblen Grund, auf dem Kurs von Rostock nach Bornholm einen der an der Rügener Binnenküste gelegenen Häfen anzusteuern. In Breege, wo Gerüchten zufolge die Jacht nach der Tat gelegen haben sollte, würde zudem eine über der Hafeneinfahrt verlaufende Hochspannungsleitung den Zugang für die große Jacht versperren. Der Mast der „Andromeda“ wäre mindestens zwei Meter zu groß für die in 21 Meter Höhe verlaufende Leitung.

Sprengstoffrückstände gefunden worden

Dennoch gilt die Nachricht, wonach fünf Männer und eine Frau dabei gesehen worden wären, wie sie in einer der beiden Marinas von Wiek Proviant bunkerten, als bestätigt. Beide Anlagen hat die Gemeinde an private Betreiber verpachtet, sie sehen sich seither mit Presseanfragen aus aller Welt konfrontiert. Sowohl die Hafenmeister als auch die Mitarbeiter des Charterunternehmens sind jedoch gehalten, keine Auskünfte in dem schwebenden Verfahren zu geben und entsprechende Anfragen an die Generalbundesanwaltschaft zu verweisen. Die soll das Schiff bereits vor zwei Monaten ausfindig gemacht und durchsucht haben. Dabei sollen auf einem Tisch an Bord Sprengstoffrückstände gefunden worden sein.