﻿„Schmutzkampagne“: Schwesig wehrt sich nach Nord-Stream-Vorwürfen

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern geht nach Rücktrittsforderungen in die Offensive. Den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 habe man in Deutschland mehrheitlich gewollt, sagt Manuela Schwesig. Der Opposition im Bundesland unterstellt sie, Kapital aus dem Thema schlagen zu wollen.

„Schmutzkampagne gegen das Land“: Manuela Schwesig (SPD) ging in die Offensive.

Schwerin. Heißes Blut im Schweriner Landtag: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich am Dienstag in einer Sondersitzung zu Vorwürfen rund um die Erdgaspipeline Nord Stream 2 und die dubiose Klimaschutzstiftung MV geäußert. Erneut wies Schwesig Aussagen zurück, ihre Regierung habe sich von Nord Stream 2, eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom, in Entscheidungen lenken lassen.

Die Opposition von CDU, FDP und Grünen beantragte eine Ausweitung der Arbeit im Untersuchungsausschuss zum Thema. Nach dem Bekanntwerden verbrannter Steuerunterlagen der Stiftung soll nun auch der Zeitraum bis März 2023 unter die Lupe genommen werden. Die SPD von Schwesig unterstellt dagegen, die Opposition wolle eine „Schmutzkampagne“ gegen Schwesig fahren.

Schwesig macht Angriffe gegen sich zu welchen gegen MV

Die Ausweitung des Untersuchungsauftrags wird es geben. Im Landtag gab es über Stunden gegenseitige Vorwürfe, wer denn dem Ansehen des Landes am meisten schade. Eine Regierung mit Russland-Nähe oder eine Opposition, die Hintergründe aufklären will und öffentlich hinterfragt?

Schwesig wies alles zurück, unterstellt FDP, CDU und Grünen eine „Schmutzkampagne“. Eine Mehrheit in Deutschland, auch die CDU-geführte Bundesregierung, habe Nord Stream wegen billigen russischen Gases gewollt. Die aktuellen Angriffe seien „perfide“. Die Menschen im Bundesland hätten mit Energiekrise und Inflation ganz andere Sorgen. An die Opposition gerichtet sagte sie: „Sie führen eine Kampagne auf dem Rücken der Menschen in MV. Sie schaden dem Ansehen unseres Landes.“ Damit deutete sie Angriffe gegen sich zu Angriffen gegen alle Bürgerinnen und Bürger um.

Kritikerinnen und Kritiker konterten: eine durchschaubare Strategie. Es folgte eine Abrechnung Schwesigs auch mit der Bundesspitze der CDU, vorneweg Chef Friedrich Merz, der ihren Rücktritt forderte. Nein, das werde sie nicht tun, signalisierte Schwesig.

FDP: „Der Arm von Nord Stream 2 reichte weit hinein“

Die Landtagsitzung streifte viele bekannte Aspekte der Debatte über die Gründung der Stiftung plus Fortsetzung des Pipelinebaus. CDU, FDP und Grüne bezweifelten wortreich, dass Innenminister Christian Pegel (SPD) die Stiftungssatzung final allein fertigte. Die digitale Signatur des Dokuments zeige die Beteiligung einer Anwaltskanzlei. Hannes Damm (Grüne) glaubt nicht, dass die Staatskanzlei wirklich alle Dokumente zum Thema an den Untersuchungsausschuss geliefert hat. So gebe es nur ein paar E-Mails von Schwesig, keine Kurznachrichten. Schwesig konterte: „Ich nutze gar nicht Whatsapp auf dem Diensthandy, weil es verboten ist.“

Die Debatte zeigte die tiefen Gräben im Landtag. SPD-Landtagschef Julian Barlen attackierte 30 Minuten lang die Opposition – ein Schutzschild für Schwesig. René Domke (FDP) stellte fest: „Der Arm von Nord Stream 2, damit des Kremls, reichte weit hinein. Mich irritiert, dass Sie das selbst nicht beunruhigt.“ Er sei jetzt noch mehr für die Aufklärungsarbeit motiviert.

Schwesig hat oft erklärt, wenig bis nichts über Handeln der Klimastiftung und den Pipelinebau gewusst zu haben. E-Mails von Nord-Stream-Leuten direkt an sie legen anderes nahe. Da gab es seit 2017 permanente Information und vertrauensvolle Botschaften an die Regierungschefin.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.