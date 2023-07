Nord-Stream-Krimi: Was wir aktuell über die Pipeline-Anschläge wissen

Berlin/Rostock. Ermittler haben Spuren von Unterwassersprengstoff auf einer Segeljacht gefunden, die im Verdacht steht, mit der Sprengung der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 zu stehen. Das haben die deutsche, die dänische und die schwedische UN-Botschafterin dem UN-Sicherheitsrat am Montag mitgeteilt. Neu ist diese Information jedoch nicht: Sie war zuerst im März vom ARD-Hauptstadtstudio, dem ARD-Politikmagazin „Kontraste“, dem SWR und der „Zeit“ veröffentlicht worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Segeljacht handelt es sich um die „Andromeda“, eine 15,5 Meter lange Jacht vom Typ Bavaria Cruiser 50, die im September 2022 von einer polnischen Firma angemietet wurde. Auch das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) konnte die Route des gecharterten Schiffes bestätigen: Es verließ am 6. September 2022 den Jachthafen Hohe Düne in Rostock und wurde dann in Wiek auf Rügen gesichtet. Zwischen dem 16. und dem 18. September soll das Rostocker Segelboot dann in den dänischen Hafen Christiansø eingelaufen sein. Die kleine Insel nordöstlich von Bornholm ist der nächstgelegene Hafen zu dem Punkt auf See, wo am 26. September die beiden Stränge von Nord Stream 1 zerstört wurden. Etwa zwölf Seemeilen südöstlich von Bornholm wurde ein Strang der Pipeline Nord Stream 2 gesprengt.

Die mittlerweile wohl bekannteste Jacht Deutschlands wurde im Rahmen der Ermittlungen des Generalbundesanwalts umfangreichen Durchsuchungen unterzogen. Mittlerweile haben die Ermittler die Andromeda nach Informationen der OZ und des RND wieder freigegeben. Sie ist nun offenbar wieder mit Urlaubern an Bord auf der Ostsee unterwegs. „Das Schiff liegt wieder in Rostock, wird ganz normal wieder verchartert“, sagt der Eigentümer, ein Schiffsvermieter von Rügen. Mehr will er weiterhin nicht zu dem Fall Nord Stream und den Vorgängen sagen, bei denen sein Schiff eine Schlüsselrolle gespielt haben soll. Die Ermittlungen dauern an, das Bundeskriminalamt hat den Charterer zum Schweigen verpflichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ukraine-Spur

Wie NDR, WDR und „Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatten, war die Jacht im vergangenen September von einer Firma in der polnischen Hauptstadt Warschau angemietet – einem Reisebüro, das jedoch offenbar lediglich eine Scheinfirma mit Briefkastenadresse ist.

Nord-Stream-Ermittler entdecken Sprengstoffspuren auf verdächtigem Segelboot Die Ermittler haben Spuren von Unterwassersprengstoff auf einer verdächtigen Segeljacht gefunden. © Quelle: dpa

Die Firma wurde laut polnischen Gerichtsakten im Jahr 2016 von zwei ukrainischen Staatsbürgern gegründet, 2019 wird eine Frau aus Kertsch auf der besetzten Krim als Eignerin eingetragen. Sie soll auch einen russischen Pass besitzen. Seit 2021 ist eine Nataliia A. „Vorsitzende des Verwaltungsrats“. In derselben Position firmiert sie bei einer anderen angeblichen Reiseagentur mit Adresse am edlen Krakauer Hauptmarkt. Polnische Reporter haben die Adresse aufgesucht – dort aber keine Hinweis auf die Firma gefunden.

Internationale Medienrecherchen hatten zudem ergeben, dass für die Anmietung der Jacht ein mutmaßlich gefälschter rumänischer Pass verwendet worden war. Tatsächlich habe es sich bei dem vermuteten Besatzungsmitglied jedoch um einen 26-jährigen ukrainischen Militärangehörigen gehandelt.

Diesen Recherchen zufolge führt die Spur also in die Ukraine. Hat ein ukrainisches Kommando – möglicherweis in direktem staatlichen Auftrag – die russischen Pipelines gesprengt? Ausgeschlossen werden konnte jedoch auch eine Sabotageaktion unter falscher Flagge nicht. Die Vermutung: Russland könnte hinter dem Anschlag stecken – es aber so aussehen lassen, als wäre die Ukraine verantwortlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Jacht, um die es geht: Die „Andromeda“ soll an der Sprengung der Nord-Stream-Leitungen in der Ostsee beteiligt gewesen sein. © Quelle: Uwe Driest

Die Russland-Spuren

Am Dienstag veröffentlichte RTL nun eine Recherche, nach der die Spur tatsächlich nach Russland führe. Es gebe eindeutige Indizien, dass Russen eine Rolle beim Sabotageakt gespielt hätten. Als Beleg führen die RTL-Journalisten die russische Staatsbürgerschaft der Eignerin des Warschauer Reisebüros an. Die Frau habe zudem nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 aktiv prorussische Politik auf der Halbinsel unterstützt und sich zuletzt im Juni 2023 im russischen Krasnodar aufgehalten.

Das Portal T-Online hatte bereits im März zudem von einer weiteren russischen Spur berichtet: Kurz vor den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines habe die russische Marine mutmaßlich mit einem Mini-U-Boot in der Nähe der Anschlagsorte operiert. Das Verteidigungsministerium bestätigte dem Portal nun, dass die Bundeswehr dort kurz vor den Anschlägen russische Militärschiffe registriert hatte.

Die Nord-Stream-Ermittlungen dauern an

Wer den Sabotageakt wie und in wessen Auftrag durchgeführt hat, bleibt bis dato ein Rätsel. Es gibt verschiedene Spuren und gewichtige Hinweise auf verschiedene Szenarien. Festlegen wollen sich die Ermittler in Deutschland, Dänemark und Schweden nicht. Im Schreiben an den UN-Sicherheitsrat heißt es von deutscher Seite: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, die Identität der Täter und ihre Motive verlässlich festzustellen, insbesondere was die Frage betrifft, ob der Anschlag von einem Staat oder einer staatlichen Stelle gesteuert wurde.“ Die Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selenskyj betont Priorität der Ukraine bei Nato-Gipfel Die von Russland angegriffene Ukraine setzt beim Nato-Gipfel auf weitere Hilfe des Westens. © Quelle: dpa

Sicherheitsrat als Propaganda-Plattform

Die drei Länder hatten das Schreiben im Vorfeld einer öffentlichen Sitzung des Sicherheitsrats am Dienstag in New York versandt. Russland hatte den Sabotageakt gegen die Pipelines dort erneut auf die Tagesordnung gesetzt.

Russland lud zwei US-Journalisten als Gäste zu der Sitzung ein, die zu den Anschlägen sprechen sollten: Den Medienkritiker Bryce Greene und den freien Journalisten Jeffrey Brodsky. Greene nutzte seine Ansprache an den Sicherheitsrat für eine Kritik an der Berichterstattung westlicher Medien über die Anschläge. Sein Vorwurf: Die Medien ignorierten Hinweise, nach denen tatsächlich die USA hinter den Anschlägen steckten und beschuldigten fälschlicherweise Russland. Neue Erkenntnisse oder Fakten trug Greene dabei nicht vor.

Zentralafrikanische Republik – das Terrorlabor der Wagner-Söldner Bis zu 1400 Kämpfer der russischen Privatarmee sind in der Zentralafrikanischen Republik stationiert – und stabilisieren das wacklige Regime. Hunderte Söldner werden nun Richtung Russland abgezogen. Droht dem Land ein neuer Bürgerkrieg? Jetzt mit Plus-Abo lesen

Der zweite geladene Journalist, Jeffrey Brodsky, schreibt unter anderem für das US-Portal The Grayzone, das für seine pro-russische und Kreml-nahe Ausrichtung bekannt ist. Er hatte an Expeditionen zu den Nordstream-Anschlagsorten in der Ostsee teilgenommen. Brodsky beklagte, Deutschland, Dänemark und Schweden würden keine Anstrengungen unternehmen, die Öffentlichkeit über das Ergebnis ihrer Untersuchungen der Anschläge zu unterrichten. Neue Fakten trug auch Brodsky nicht vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Russlands UN-Botschafter Wassili Alexejewitsch Nebensja beklagte anschließend, dass Deutschland, Dänemark und Schweden Russland aus den Ermittlungen ausschlössen. Er unterstellte den drei Ländern, sie würden die Ermittlungen bewusst verschleppen, „um die wahren Täter zu verschleiern“. Auch eine „offenkundig koordinierte Kampagne westlicher Medien, absurde Versionen der Ereignisse zu popularisiere“ unterstreiche das.