﻿Nord Stream: So viel ist der Pipeline-Schrott in der Ostsee wert

Vier Röhren, drei davon schwer beschädigt: Werden die Nord-Stream-Pipelines zu einem Milliardengrab in der Ostsee? Oder können sie repariert werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum aktuellen Stand.

Wem gehören die Pipelines?

Nord Stream 1 – die erste direkte Gasverbindung zwischen Russland und Deutschland – gehört einem Konsortium, an dem neben einer Tochter des russischen Gaskonzerns Gazprom auch der deutsche Energiekonzern Eon, Wintershall Dea, Gasunie und Engie beteiligt sind. Bei der Nord Stream 2 AG sieht es anders aus: Die beiden neuesten Röhren gehören allein Gazprom – und damit ausschließlich Russland.

Wie geht es den Betreiberunternehmen?

Zumindest die Nord Stream 2 AG mit Sitz im schweizerischen Zug ist finanziell in Schwierigkeiten geraten. Ihre beiden Röhren waren nie in Betrieb gegangen. Sie befindet sich in einem sogenannten „gerichtlichen Nachlassverfahren“ nach Schweizer Recht. Sachverwalter ist die Transliq AG. „Die Nord Stream 2 AG ist nicht insolvent. Die Gesellschaft ist weiterhin tätig und unter der Aufsicht des gerichtlich eingesetzten Sachwalters“, so Transliq-Sprecher Philipp Possa. In dieser Zeit der „Nachlassstundung“ soll das Unternehmen mit seinen Gläubigern eine Einigung erzielen. Im Juli muss ein Gericht entscheiden, ob die Nord Stream 2 AG mehr Zeit dafür bekommt oder ob der Konkurs eröffnet wird.

Was macht die Pipelinegesellschaft derzeit?

Ein Sprecher für Nord Stream 2 teilte der OZ mit, dass Nord Stream 2 weiterhin Personal beschäftige. Wörtlich heißt es: „Die Firma hat das nötige Personal behalten, um die Pipeline vor möglichen Sicherheits-, Gesundheits- oder Umweltrisiken zu schützen.“

Wird eine Reparatur geprüft?

Ja, berichtet zumindest die „New York Times“. Laut Quellen des US-Mediums habe Gazprom Experten beauftragt, eine Reparatur zu prüfen. Die Kosten sollen bei knapp 450 Millionen Euro liegen. Die Nachrichtenagentur Reuters hingegen will aus Moskauer Quellen erfahren haben, dass der Kreml die Stränge vorerst lediglich „konservieren“, also vor weiteren Schäden schützen will. Von der Nord Stream 2 AG heißt es auf OZ-Anfrage lediglich: „Die Firma unternimmt alle notwendigen Sicherheits- und Umweltmaßnahmen in Abstimmung mit den relevanten Behörden.“

Wie stehen die deutschen Partner von Nord Stream zu einer Reparatur?

Als einziges Unternehmen, das an einer der Pipelines beteiligt ist, äußert sich der Energie-Großkonzern Eon überhaupt. Aber klar positionieren will sich der Konzern noch nicht: „Solche Fragen werden zwischen den Gesellschaftern der Nord Stream AG im Gesellschafterausschuss der Firma besprochen und entschieden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Prognose hierzu getroffen werden, daher wäre jede Aussage reine Spekulation, an der wir uns nicht beteiligen möchten“, so ein Konzernsprecher. Ein „Nein“ zur möglichen Reparatur ist das aber auch nicht.

Das Nord Stream-Gasleck in der Ostsee, fotografiert aus einem Flugzeug der schwedischen Küstenwache. © Quelle: Swedish Coast Guard/dpa

Wäre eine Reparatur überhaupt möglich?

Offenbar ja. Selbst Nord Stream 1 schreibt auf seiner Internetseite, auf den Fall eines „Bruchs“ der Röhren vorbereitet zu sein: „Nord Stream hat ein Notfall-Pipelinereparatursystem (EPRS) entwickelt. Außerdem gibt es ein firmeneigenes Lager mit Ersatzrohren.“ Zudem gebe es eine Offshore-Reparaturstrategie, dafür binde die Firma „mehrere Auftragnehmer“. Mehrere Szenarien einer Reparatur sind laut Fachleuten denkbar: Beim Bau von Nord Stream 1 wurden einzelne Teilabschnitte unter Wasser zusammengefügt und verschweißt. Denkbar wäre, mit Tauchern oder Tauchrobotern die gesprengten Teilstücke zu entfernen und neue Röhren einzufügen. Dem norwegischen Öl-Konzern Statoil ist das nach dem Bruch der Kvitebjørn-Pipeline sogar in 210 Metern Wassertiefe gelungen. Am Anschlagsort ist die Ostsee „nur“ 80 Meter tief.

Muss die Pipeline zurückgebaut werden?

Ja. Die deutschen Behörden haben beim Bau von Nord Stream 2 zur Bedingung gemacht, dass die Pipeline wiederabgebaut werden muss, wenn sie dauerhaft außer Betrieb geht. Dafür müsste ein komplett neues Planungsverfahren begonnen werden. Bisher haben die Betreiber aber die Außerbetriebnahme nicht angezeigt. Das wäre die Voraussetzung für den Rückbau. Russland zögert aber noch.

Umweltschützer halten hingegen nicht viel von der Idee, die Röhren wieder aus dem Meer zu holen: „Sie dürften keinen großen Schaden für Flora und Fauna bedeuten, wenn sie am Grund des Meeres bleiben. Aber werden die Rohre wieder ‚ausgegraben‘ aus dem Meeresboden, würden wir erneut Sedimente und auch darin gebundene Nähr- und Schadstoffe aufwirbeln. Das sollten wir meiden“, sagt Dr. Rica Münchberger, Geschäftsführerin der Umweltschutzorganisation Nabu in MV.

Was spricht für den Rückbau?

Am Grund der Ostsee liegt ein Milliarden-Schatz: 1,5 Milliarden Euro – so viel dürfte allein der „Metallschrott“ der vier Nord-Stream-Röhren noch wert sein. Insgesamt knapp 4,8 Millionen Tonnen Stahl wurden für die jeweils gut 1230 Kilometer langen Stränge verbaut. Schrotthändler zahlen aktuell um die 30 Cent pro Kilo Stahlschrott. Von den 1,5 Milliarden Euro müssten allerdings die Kosten für das Bergen der Röhren und die Entsorgung des Betonmantels abgezogen werden.