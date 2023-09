AfD-Kandidat gestoppt: Parteiloser Amtsinhaber gewinnt Stichwahl in Nordhausen

Nordhausen. Die AfD hat einen weiteren kommunalen Wahlerfolg verpasst. Der parteilose Amtsinhaber Kai Buchmann gewann am Sonntag die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen. Der AfD-Kandidat Jörg Prophet unterlag in der Stichwahl in der 42.000-Einwohner-Stadt Nordhausen in Thüringen. 54,9 Prozent stimmten für Buchmann, 45,1 Prozent für Prophet. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,3 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prophet hatte die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl vor zwei Wochen klar gewonnen und 42,1 Prozent der Stimmen erhalten. Amtsinhaber Buchmann war mit 23,7 Prozent Zweiter geworden. Die Wahlbeteiligung hatte bei 56,4 Prozent gelegen. Die Stichwahl wurde nötig, weil kein Bewerber die Schwelle von 50 Prozent erreichte. Buchmann hat damit in der Stichwahl mehr als 30 Prozent der Stimmen neu hinzugewinnen können, während Prophet sein Ergebnis aus der ersten Runde kaum steigern konnte.

Demokratie-Radar Wie steht es um die Demokratie in Deutschland? Unser RND-Team geht dem nach – jeden Dienstag ab 3.10. in diesem Newsletter. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wahlkampf war von internen Streitigkeiten überlagert

Dabei war der Amtsinhaber schwer belastet in diese Wahl gegangen: Buchmanns Kandidatur stand unter dem Eindruck von internen Streitigkeiten und persönlichen Auseinandersetzungen. Der Amtsinhaber war im Frühjahr vorläufig suspendiert worden, nach einem Verwaltungsgerichtsentscheid ist er seit August wieder im Amt. Der SPD-Landrat hatte Mobbingvorwürfe erhoben. Buchmann, der früher Grünen-Mitglied war, wird von den Grünen, der Linken sowie einzelnen SPD-Mitgliedern unterstützt. Gemeinsame Wahlaufrufe von Parteien für Buchmann gibt es nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Thüringens Innenminister und SPD-Landeschef Georg Maier auf dem sozialen Netzwerk X dazu aufrief, in der Stichwahl für Buchmann zu stimmen, wurde angesichts der Vorgeschichte von vielen zwiespältig aufgenommen.

KZ-Gedenkstätte am Rand von Nordhausen

Die AfD ist in Thüringen vom Verfassungsschutz als „erwiesen rechtsextrem eingestuft“ und wird beobachtet. Im Verfassungsschutzbericht 2021 wurde auch ein Beitrag von Prophet zum Jahrestag des alliierten Luftangriffs auf Nordhausen im April 1945 analysiert. Dem Verfasser, der im Bericht nicht namentlich genannt ist, wird darin die „Rhetorik des klassischen Rechtsextremismus“ und ein „geschlossenes geschichtsrevisionistisches Weltbild“ zugeschrieben.

Der Kampf um die Erinnerung in Nordhausen Jetzt mit Plus-Abo lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Rand von Nordhausen stand das Konzentrationslager Mittelbau-Dora, in dem die Nationalsozialisten mindestens 20.000 Menschen ums Leben brachten. Prophet wirft in seinem Text den US‑amerikanischen Truppen „Morallosigkeit“ vor und schreibt: „Es zeigte sich das wahre Gesicht der Befreier, als sie das unzerstörte Konzentrationslager Mittelbau-Dora mit der unterirdischen Rüstungsproduktion übernahmen und sich das holten, was sie scheinbar antrieb: Vorsprung durch Inbesitznahme von Techno­logien des Tötens, um die eigene Stellung in der Welt zu sichern.“ Zudem fordert er den „Wandel vom Schuldkult zum Demokratiekult“. Der Begriff „Schuldkult“ wird seit vielen Jahren von Rechtsextremen verwendet, um die NS‑Erinnerungskultur zu schmähen.

Die Gedenkstätte Mittelbau-Dora hat Prophet die Teilnahme an offiziellen Gedenkveranstaltungen untersagt. Jens-Christian Wagner, Chef der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, hat eine mögliche Wahl des AfD-Kandidaten als „Katastrophe für Nordhausen“ bezeichnet. Auch die Hochschule hat sich im Vorfeld der Stichwahl besorgt gezeigt, dass sich unter einem AfD-Stadtoberhaupt die Lage für ihre vielen internationalen Studierenden verschlechtern könne. Am Samstag hatten rund 500 Menschen unter dem Motto „Nordhausen zusammen“ ein Bürgerfest gefeiert und vor einer Wahl Prophets gewarnt.

Beide Kandidaten lagen lange gleichauf, dann gaben die Briefwahlstimmen den am Ende deutlichen Ausschlag für den parteilosen Bewerber. Die Zahl der Briefwähler stieg gegenüber der ersten Runde von knapp 5400 auf knapp über 6500 deutlich an. Insgesamt waren 33.000 Nordhäuserinnen und Nordhäuser wahlberechtigt.

Die nächste Kommunalwahl folgt

Stiftungsdirektor Wagner freute sich und erklärte: „Die Nordhäuserinnen und Nordhäuser haben sich am Sonntag in ihrer Mehrheit für eine weltoffene, vielfältige Stadt entschieden, die sich ihrer historischen Verantwortung bewusst ist. Gleichwohl zeigen die vielen Stimmen für den offen geschichtsrevisionistisch auftretenden AfD-Kandidaten, dass die aufgeklärte Erinnerungskultur als Grundkonsens unserer Demokratie akut gefährdet ist. Gemeinsam mit der Nordhäuser Zivilgesellschaft, die in den letzten Wochen großartiges Engagement gezeigt hat, werden wir uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass Nordhausen eine weltoffene Stadt bleibt, die sich kritisch mit ihrer Geschichte im Nationalsozialismus auseinandersetzt und die Opfer des NS-Terrors würdigt.“

Zeitgleich lag bei der ersten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) der AfD-Kandidat mit 33,7 Prozent vor dem Amtsinhaber von der CDU mit 29,1 Prozent. Eine Stichwahl folgt in zwei Wochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige