Friedensplan: von Belfast lernen

Belfast. Von der Aussichtskuppel des Victoria-Square-Einkaufszentrums liegt einem Belfast buchstäblich zu Füßen. Der Blick von hier oben schweift über die Gebäude aus viktorianischen Zeiten bis hin zu den markanten gelben Kränen der Werft von Harland & Wolff. Genau dort war von 1909 an die „Titanic“ gebaut worden – ein Prachtstück, das aber bekanntermaßen unterging.

Nicht wenige zogen in den Siebziger- und Achtzigerjahren Parallelen zu Belfast selbst: Die einst reiche, prachtvolle Hauptstadt Nordirlands drohte im Zuge der Troubles, der nordirischen Unruhen zwischen Pro-Briten und Pro-Iren, in den Abgrund gerissen zu werden. Belfast, das galt damals international als Ort, an dem man nicht sein wollte.

Investoren und Touristen kommen wieder nach Belfast

Der Victoria Square ist eines der besten Beispiele dafür, dass die Stadt die Wende geschafft hat. Investoren ließen das Einkaufszentrum 2008 für umgerechnet 450 Millionen Euro bauen – viel Geld für eine Stadt, in der paramilitärische Gruppen wie die Irisch-Republikanische Armee (IRA) über Jahrzehnte ganze Häuserzeilen weggebombt hatten. Heute ist Belfast ein Ort wie viele im Land, und das ist durchaus positiv zu sehen: Investoren glauben wieder an die Stadt, Billigflieger bringen Touristen heran. Das war bei Weitem nicht immer so.

Die gelben Kräne erinnern an eine große Vergangenheit: Bei Harland & Wolffin Belfast wurde unter anderem die „Titanic“ gebaut. © Quelle: Mitch Hodge/Unsplash

Der 10. April 1998 markiert so etwas wie den Wendepunkt in der anglo-irischen Geschichte. An jenem Tag wurde in Belfast ein Papier unterzeichnet, wie es Jahrzehnte als ausgeschlossen galt: das Karfreitagsabkommen. Erstmals war es gelungen, sämtliche Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen.

Die Hälfte ­solcher ­Abkommen wird ­innerhalb von fünf Jahren nicht mehr eingehalten. Louise Mallinder, Professorin am George-J.-Mitchell-Institut der Queen’s University Belfast

„Nordirland hatte damals einen Punkt erreicht, an dem allen bewusst wurde, dass es ohne Verhandlungen nicht mehr gehen würde“, erinnert sich Louise Mallinder, Professorin am George-J.-Mitchell-Institut für globalen Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit der Queen‘s University Belfast. Sie hat sich intensiv mit den Auswirkungen des Deals von 1998 befasst. Das Besondere am Karfreitagsabkommen: Es ist eines der wenigen, die auch nach 25 Jahren Bestand haben. „Die Hälfte solcher Abkommen wird innerhalb von fünf Jahren nicht mehr eingehalten“, sagt Mallinder. In Belfast ist die gemeinsame Übereinkunft – trotz mancher Rückschläge – bis heute Basis des Zusammenlebens.

Geheime Verhandlungen mit der IRA

Dem Abkommen gingen, wie später bekannt wurde, jahrelange geheime Gespräche voraus. Noch während der Regierungszeit der britischen Premierministerin Margaret Thatcher gab es ein vorsichtiges Ausloten auf untersten Ebenen. Die BBC enthüllte kürzlich, dass ein Agent des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5 in den Neunzigerjahren einen offenbar erheblichen Anteil hatte: Er soll ohne Rückendeckung seiner Vorgesetzten mit der IRA verhandelt und damit eine Basis für das Abkommen gelegt haben. Allen war damals klar: Thatcher selbst, die für einen ewigen Verbleib Nordirlands unter britischer Herrschaft war, durfte davon niemals erfahren.

Architekten des Abkommens: Friedensnobelpreisträger David Trimble (l.) und John Hume. © Quelle: IMAGO/TT

Es war der Sozialdemokrat Tony Blair, der den Friedensprozess nach seiner Regierungsübernahme 1997 mit erheblicher politischer Macht unterfütterte. Er holte nicht nur seinen irischen Konterpart, den ebenfalls neu gewählten Bertie Ahern, mit ins Boot, sondern auch den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Der schickte als Chefvermittler einen Amerikaner – George Mitchell. Zum Schluss waren es die Vertreter der beiden größten nordirischen Parteien, David Trimble (UUP) und John Hume (SDLP), die den Kompromiss maßgeblich herbeiführten – und die dafür später gemeinsam den Friedensnobelpreis erhielten.

Das komplizierte Abkommen gilt als ein Meisterwerk der Diplomatie. So verzichtete etwa die Regierung Irlands auf ihre historische Forderung nach einer Wiedervereinigung mit Nordirland. Jedoch wurde diese Möglichkeit explizit weiterhin offen gelassen, sollte sich irgendwann eine Mehrheit der Nordiren dafür aussprechen. Die größten paramilitärischen Gruppen beider Seiten erklärten ihre Bereitschaft zur Entwaffnung, Großbritannien reduzierte im Gegenzug seine Truppen in Nordirland. Nordirinnen und Nordiren können seitdem auch einen Pass der Republik Irland beantragen, was vor allem seit dem Brexit für viele attraktiv wurde. Vor allem aber wurde das Regionalparlament von Nordirland wiederbelebt, dem eine Regierung vorsteht, der Vertreter beider Konfliktgruppen angehören müssen: Pro-Briten und Pro-Iren.

Die Regionalregierung zerbrach mehrfach

Belfast während der Troubles: Krawalle, Armeekontrollen und Anschläge von paramilitärischen Gruppen bestimmten 1969 den Alltag wie hier in der Shankill Road. © Quelle: imago images/PA Images

Ganz konfliktfrei blieb die Unruheprovinz indes auch in der Folgezeit nicht: Die Regionalregierung zerbrach mehrfach – auch derzeit können sich die Parteien nicht auf eine Linie einigen. Und es gab in der Folgezeit weitere Anschläge von Splittergruppen. In der vergangenen Woche etwa hob die britische Regierung im Vorfeld des Karfreitagsjubiläums die Terrorwarnstufe an. Doch eines änderte sich seit dem 10. April 1998: Den Paramilitärs fehlte es zunehmend an Unterstützung in der Bevölkerung. Die Nordiren sehnten sich nach Ruhe und neuer Normalität. Der Konflikt hatte insgesamt mehr 3300 Menschen das Leben gekostet.

Der komplizierte Frieden vom Karfreitag – ein Modell auch für andere Krisenregionen? „Ja, und das war er auch schon mehrfach“, betont Mallinder. Als etwa die kolumbianische Regierung 2016 Frieden mit den Farc-Rebellen schloss, hätten sich die Vermittler zuvor in Nordirland Rat geholt. Auch auf den Nahostkonflikt schaue man in Nordirland sehr genau, erklärt die Professorin. Schon zu Hochzeiten der Troubles soll es enge Verbindungen zwischen der IRA und den Palästinensergruppen gegeben haben. Bis heute zeugen politische Wandbilder an Häusern in den nationalistischen Gegenden Belfasts davon. „Die Situation zwischen Israel und den Palästinensern ist jedoch ganz anders“, betont Mallinder. In Nordirland hätten 1998 alle Konfliktparteien die Notwendigkeit des Friedens erkannt. „Dies scheint zwischen Israel und den Palästinensern nicht der Fall zu sein.“