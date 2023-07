Nordkorea droht USA: Angeblich Spionageflugzeug verjagt

Seoul. Nordkorea hat nach Angaben der einflussreichen Schwester von Machthaber Kim Yong Un ein US-Spionageflugzeug vertrieben. Das Flugzeug sei am Montag zwei Mal in den Luftraum über der exklusiven Wirtschaftszone des Landes eingedrungen, sagte Kim Yo Jong. Es habe die östliche Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea überquert und sei schließlich von Kampfflugzeugen Pjöngjangs verjagt worden. Das Militär habe eine nachdrückliche Warnung an die USA ausgesprochen. Das Verteidigungsministerium in Pjöngjang hatte zuvor gewarnt, dass Flugzeuge, die sich näherten, abgeschossen werden könnten.

Nordkorea werde entschlossen reagieren, sollte Washington weiterhin Aufklärungsflugzeuge in das Gebiet schicken, sagte Kim. Auf lange Sicht werde es dort, wo die USA regelmäßig den Luftraum über der exklusiven Wirtschaftszone verletzten, zu einem „schockierenden Zwischenfall“ kommen. Für Aufklärungsflüge außerhalb der exklusiven Wirtschaftszone werde es jedoch keine unmittelbaren Gegenmaßnahmen geben.

USA: „Reine Anschuldigungen“

Die USA wiesen die Vorwürfe zurück. Es handle sich um „reine Anschuldigungen“, sagte Sabrina Singh, stellvertretende Sprecherin des Pentagon. Die Vereinigten Staaten operierten „an der Seite unserer Verbündeten“, aber nur dort, „wo es das internationale Recht erlaubt“. Man fordere Nordkorea auf, von „eskalierenden Handlungen“ abzusehen und sich auf ernsthafte Diplomatie einzulassen, sagte Matthew Miller, Sprecher des US-Außenministeriums.

Auch der südkoreanische Generalstab stritt ab, dass US-Flugzeuge in nordkoreanisches Territorium eingedrungen seien. Washington unternehme in Abstimmung mit dem südkoreanischen Militär lediglich normale Aufklärungsaktivitäten, hieß es. Kim warf dem südkoreanischen Generalstabschef daraufhin vor, als Sprachrohr der USA zu agieren. Am frühen Dienstag erneuerte sie ihre Drohungen. Die US-Armee werde einen „sehr kritischen Flug“ erleben, wenn sie weiterhin illegal auf nordkoreanisches Gebiet eindringe.

