Nordkorea feuert atomwaffenfähige Rakete in Richtung offenes Meeres ab

„Nicht auf dem Schlachtfeld“

Geleakte Geheimpapiere: Was machen Nato-Spezialkräfte in der Ukraine?

Eine detaillierte Aufstellung in den geleakten US-Dokumenten zeigt, dass sich auch westliche Spezialkräfte in der Ukraine befinden. Neben Lettland hat auch die USA eine kleine Militärpräsenz im Kriegsgebiet bestätigt. Was machen die Soldaten dort?