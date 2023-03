Nordkorea feuert ballistische Raketen ab

Nach südkoreanischen Angaben hat Nordkorea zwei ballistische Kurzstreckenraketen erprobt. Sie seien am Dienstagmorgen im Abstand von zehn Minuten von der Küstenstadt Jangyon aus abgefeuert und vor der Ostküste des Landes ins Meer gestürzt. Das südkoreanische Militär sei daraufhin in enger Absprache mit den USA in erhöhte Bereitschaft versetzt worden

Seoul. Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben zwei ballistische Kurzstreckenraketen erprobt. Sie seien am Dienstagmorgen (Ortszeit) im Abstand von zehn Minuten von der Küstenstadt Jangyon aus abgefeuert und vor der Ostküste des Landes ins Meer gestürzt, teilte der Generalstab in Seoul mit. Das südkoreanische Militär sei daraufhin in enger Absprache mit den USA in erhöhte Bereitschaft versetzt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst am Montag meldete Nordkorea den Test zweier Marschflugkörper, die von einem U-Boot abgefeuert worden seien. Zuvor starteten die USA und Südkorea ihre größten gemeinsamen Militärmanöver seit Jahren. Pjöngjang sieht die Übungen als Vorbereitung einer Invasion an. Es wird erwartet, dass Nordkorea seine Waffentests in den kommenden Tagen als Reaktion auf die südkoreanisch-amerikanischen Manöver forciert.

In der vergangenen Woche hatte Machthaber Kim Jong Un seinem Militär befohlen, jederzeit kampfbereit zu sein, um zunehmend „hektische Kriegsvorbereitungsschritte“ der Gegner Nordkoreas abwehren zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP