Nordkorea feuert erneut hunderte Geschosse ab

Nach südkoreanischen Angaben hat Nordkorea am Dienstag erneut hunderte Artilleriegeschosse abgefeuert. Das Land hat in den vergangenen Wochen immer wieder zahlreiche Raketen und Geschosse abgefeuert.

Ein Fernseher in Seoul, Südkorea, überträgt im Oktober eine Nachrichtensendung, in der über eine nordkoreanischen Militärübung berichtet wird.

Seoul. Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben in Grenznähe erneut Waffen getestet. An der Westküste seien am Dienstag etwa 100 Artilleriegeschosse abgefeuert worden, an der Ostküste rund 150, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Die Geschosse seien in der 2018 vereinbarten Pufferzone ins Meer gestürzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nordkorea hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Raketen und Artilleriegeschosse abgefeuert. Nach Ansicht von Experten versucht es auf diese Weise ein Druckmittel für künftige Verhandlungen aufzubauen.

RND/AP