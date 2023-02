Warum Kim Jong Un seine Tochter jetzt in den Mittelpunkt rückt

Diese von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Kim Jong Un (r), Machthaber in Nordkorea, mit seiner Frau Ri Sol Ju (l) und seiner Tochter bei einem Bankett an einem ungenannten Ort anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Koreanischen Volksarmee.

Seoul. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat zu einer Feier des 75. Jahrestags der Gründung der Streitkräfte des kommunistischen Staats seine etwa zehnjährige Tochter mitgebracht. Dabei lobte er die „unwiderstehliche Macht“ des über Atomwaffen verfügenden Militärs, wie staatliche Medien am Mittwoch berichteten.

Es war der vierte öffentliche Auftritt der neun oder zehn Jahre alten Kim Ju Ae. Sie stand dicht bei ihrem Vater, als dieser erklärte, dass es für ihn die „größte Ehre“ sei, Oberbefehlshaber von Streitkräften zu sein, die die „stärksten der Welt“ trotz aller externen Schwierigkeiten seien.

Kim Jong Un, Machthaber in Nordkorea, und seine Tochter bei einem Bankett an einem ungenannten Ort anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Koreanischen Volksarmee. © Quelle: Uncredited/KCNA/KNS/dpa

Kim erschien auch mit seiner Frau Ri Sol Ju zu einem Bankett mit hohen Offizieren vermutlich in einem Hotel in Pjöngjang. In der offiziellen Berichterstattung stand die als „respektiert“ und „geliebt“ beschriebene Tochter im Mittelpunkt. Sie zu sehen sei ein wahr gewordener Traum für die anwesenden Militäroffiziere des Banketts gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur „Korean Central News Agency“ (KCNA).

Ist Kims Tochter seine mögliche Nachfolgerin?

Kims Entscheidung, sie mit zu einem offiziellen Termin mitzunehmen, befeuerte auch eine Debatte, ob er seine Tochter als seine Nachfolgerin aufbauen wolle. In jedem Fall sende die Anwesenheit des jungen Mädchens bei einem so wichtigen Militärevent wie diesem klare Signale, meint Leif-Eric Easley, Professor für internationale Sicherheit und Wirtschaftswissenschaft an der Ewha Universität in Seoul, gegenüber „CNN“.

Kim Jong Un zeigt sich selten mit seiner Frau Ri Sol Ju (r) und seiner Tochter in der Öffentlichkeit. © Quelle: Uncredited/KCNA/KNS/dpa

„Durch die pompöse Einbeziehung von Frau und Tochter will Kim, dass Beobachter im In- und Ausland seine Familiendynastie und das nordkoreanische Militär als unwiderruflich miteinander verbunden sehen“, so Easley. „Kims üppiges Bankett zum Gedenken an die Streitkräfte soll zeigen, dass Offiziere in der Gesellschaft hoch geachtet werden und Soldaten vom Staat gut unterstützt werden.“

Kim-Dynastie regiert seit drei Generationen

Der 38-jährige Kim Jong Un regiert Nordkorea in der dritten Generation der Kim-Dynastie. Bislang gebe es keinen Grund zur Annahme, dass Kim die Führung Nordkoreas allzu bald an seine Tochter übergeben wird, berichtete „CNN“. Kims Vorfahren Kim Jong-il und Kim Il-sung waren bis zu ihrem Tod an der Macht geblieben, hatten ihre Nachfolge jedoch lange im Voraus geplant. So hatte auch Kim Jong Un ab 2009 vermehrt ranghohe Positionen unter der Führung seines Vaters übernommen, bis dieser im November 2011 verstarb.

Die Existenz von Kim Ju Ae galt lange als Mysterium, in den staatlichen Medien wurden die Kinder des nordkoreanischen Machthabers nie erwähnt. Erst im November 2022 präsentierte Kim Jong Un seine Tochter erstmals der Öffentlichkeit, als sie gemeinsam einen Raketentest besuchten. Bis dahin wurde nie offiziell bestätigt, dass Kim Jong Un überhaupt Kinder hat. Südkoreanischen Medienberichten zufolge hat der 38-Jährige drei Kinder, die in den Jahren 2010, 2013 und 2017 geboren worden sein sollen. Bei Kim Ju Ae handelt es sich vermutlich um sein zweites Kind. Seit 2009 ist er mit Ri Sol Ju verheiratet.

RND/al/AP