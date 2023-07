Nordkorea: Kim Jong Un will nukleare Kampfkraft ausbauen

Chang löste Finanzkrise in Mosambik aus

Korruptionsskandal: Ex-Finanzminister an USA ausgeliefert

Der mosambikanische Ex-Finanzminister Manuel Chang muss sich der Justiz in den USA stellen. Er soll Bestechungsgelder in zweistelliger Millionenhöhe angenommen haben. Der Skandal führte in Mosambik zu einer Finanzkrise.