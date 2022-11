Nordkorea nennt UN-Chef António Guterres eine „Marionette der USA“

Wer hier einkauft, kommt mit vollen Taschen in den Laden: Im Unverpackt in Kiel füllen die Kundinnen und Kunden lose Ware in mitgebrachte Behältnisse ab. Mit dem Konzept des Zero-Waste-Einkaufens war Inhaberin Marie Delaperrière 2014 Pionierin in Deutschland. Jetzt kündigt sie die Schließung des Ladens an.