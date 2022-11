Nordkorea zu Raketentests: Übungen für „gnadenlose“ Angriffe auf Seoul und USA

Seoul. Das nordkoreanische Militär hat die jüngste Reihe von Raketentests in dem Land als Übungen für „gnadenlose“ Angriffe auf wichtige südkoreanische und US-Ziele bezeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die jüngsten Militäroperationen seien eine klare Antwort Nordkoreas, dass je beharrlicher die „provokativen Militäraktionen der Feinde“ fortgesetzt würden, das Militär des Landes „umso gründlicher und gnadenloser“ dagegen vorgehen werde, teilte der nordkoreanische Generalstab mit, wie das Staatsfernsehen berichtete.

Kim Jong Un will keine Zugeständnisse machen

Die Erklärung unterstrich die Entschlossenheit von Machthaber Kim Jong Un, angesichts einer Ausweitung der Militärübungen seiner Rivalen keine Zugeständnisse zu machen. Einige Experten haben erklärt, Kim nutze die Militärübungen Südkoreas und der USA als Vorwand, um das Waffenarsenal des Landes zu modernisieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der vergangenen Woche hatte Nordkorea Dutzende Raketen abgefeuert und Kriegsflugzeuge in Richtung des Meeres geschickt. In einigen Gebieten in Japan und Südkorea wurden daraufhin Evakuierungswarnungen ausgegeben. Die USA und Südkorea reagierten mit einer Ausweitung der gemeinsamen Luftwaffenübungen, die der Norden als Vorboten einer Invasion betrachtet.

RND/AP