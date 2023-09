Nordkorea verankert Ausweitung von Atomwaffenarsenal in Verfassung

Seoul. Nordkorea hat die Ausweitung seines Atomwaffenprogramms in seiner Verfassung verankert. In einer Sitzung verabschiedete das Parlament auf Geheiß der Führung einen Verfassungszusatz, der einen Ausbau des Arsenals vorsieht, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag meldete. Zuvor forderte Machthaber Kim Jong Un demnach einen exponentiellen Anstieg der Atomwaffenproduktion. Sein Land solle auch eine größere Rolle in einem Staatenbündnis einnehmen, das in einem „neuen Kalten Krieg“ die Konfrontation mit den USA suche, zitierten ihn KCNA.

Die staatliche Nachrichtenagentur berichtete, die Mitglieder der Obersten Volksversammlung hätten einstimmig eine neue Klausel in der Verfassung gebilligt, um das „Recht des Landes auf Existenz und Entwicklung sicherzustellen, von Krieg abzuschrecken und regionalen und globalen Frieden zu wahren, indem rapide Nuklearwaffen auf einem höheren Niveau entwickelt“ würden.

Notwendig „Mittel zu Nuklearschlägen zu diversifizieren“

Kim selbst bestätigte in der Parlamentssitzung, dass die „Politik des Ausbaus der Nuklearstreitmacht als Grundgesetz des Staates zementiert worden ist, worüber sich niemand hinwegsetzen“ dürfe. Es sei jetzt notwendig, „die Arbeit der exponentiellen Verstärkung der Produktion von Nuklearwaffen voranzutreiben und die Mittel zu Nuklearschlägen zu diversifizieren.“

RND/AP