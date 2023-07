Nordkorea warnt USA vor erhöhter Gefahr eines Nuklearkonflikts

Urlaubszeit in Schleswig-Holstein

Dass Eltern ihre Kinder vor den Sommerferien ein paar Tage den Unterricht schwänzen lassen, um günstigere Reiseangebote zu ergattern, ist an Schulen ein bekanntes Phänomen. Was droht Familien in Schleswig-Holstein, wenn sie so eigenmächtig den Urlaub verlängern?