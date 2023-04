Nordkorea will neuartige Interkontinentalrakete getestet haben

Seoul. Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine neu entwickelte ballistische Rakete getestet, die darauf ausgerichtet ist, das US-Festland erreichen zu können. Einen entsprechenden Bericht veröffentlichte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitagmorgen (Ortszeit). Das Geschoss werde mit festem Brennstoff betrieben. Es handele sich um die mächtigste Waffe innerhalb des wachsenden Nukleararsenals des Landes. Der Waffentest sei erfolgreich gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nordkorea hatte am Donnerstag erstmals seit einem Monat wieder eine ballistische Interkontinentalrakete abgefeuert. Der Raketentest war am Donnerstag vom südkoreanischen Militär erfasst worden. Demnach flog die Rakete etwa 1000 Kilometer weit, bevor sie im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) ins Wasser fiel. Südkorea und die USA warfen Pjöngjang eine Provokation vor. Auch die Bundesregierung verurteilte den „illegalen Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea auf das Schärfste“. Dem Land ist die Erprobung von ICBM und anderen ballistischen Raketen durch UN-Beschlüsse untersagt. Solche Raketen können – je nach Bauart – mit einem oder mehreren Atomsprengköpfen bestückt werden. Wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms ist Nordkorea harten internationalen Sanktionen unterworfen.

Kim Jong Un will Nukleararsenal weiter ausbauen

Aus südkoreanischen Militärkreisen hatte es bereits geheißen, dass es sich um eine neue Art von ballistischer Rakete gehandelt haben könnte, möglicherweise mit festem Brennstoff. Eine Interkontinentalrakete mit verbautem Festbrennstoff wäre leichter zu bewegen und zu verstecken und könnte schneller abgefeuert werden. Dies würde die Möglichkeiten reduzieren, sie zu entdecken und im Falle eines Angriffs Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kim Jong Un (links) und seine Tochter beobachten den Raketentest. © Quelle: Uncredited/KCNA/KNS/dpa

Dem KCNA-Bericht zufolge überwachte Machthaber Kim Jong Un den Raketentest vor Ort persönlich. Kim sprach von einer Rakete des Typs Hwasong-18, die die Fähigkeiten seines Landes zum Gegenschlag angesichts externer Bedrohungen erheblich steigere, die durch die Militäraktivitäten der USA und ihrer regionalen Verbündeten geschaffen würden. Kim gelobte, das Nukleararsenal seines Landes weiter auszubauen, um unter den Rivalen „Unbehagen und Entsetzen“ hervorzurufen und sie dazu zu bringen, ihre eigenen Entscheidungen zu bereuen.

Nordkorea hat seine vermehrten Waffentests mit gemeinsamen Militärmanövern Südkoreas und der USA begründet, die diese wiederum als von defensivem Charakter beschreiben.

Pjöngjang hat seit 2017 mehrfach Interkontinentalraketen getestet, die über eine potenzielle Reichweite bis zum US-Festland verfügen könnten. Die Vorläufer der nun mutmaßlich mit Festbrennstoff betriebenen neuen Rakete setzten jedoch auf Flüssigbrennstoff.

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hält daran fest, dass die technologischen Fortschritte Nordkoreas noch nicht ausreichen, um es in die Lage zu versetzen, die Sprengköpfe seiner Interkontinentalraketen vor den harschen Bedingungen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre zu schützen. Der südkoreanische Verteidigungsminister Lee Jong Sup sagte im März zudem zu Abgeordneten, Nordkorea sei es wahrscheinlich noch nicht gelungen, die Technologie zu meistern, die notwendig sei, um die am weitesten fortgeschrittenen Kurzstreckenraketen, die auf sein Land abzielen, mit atomaren Sprengköpfen zu bestücken. Zugleich erkannte er an, dass das Nachbarland erhebliche Fortschritte mache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch den jüngsten Raketentest vom Donnerstag beschrieb das südkoreanische Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme als Bestandteil der Entwicklungsphase. Nordkorea brauche mehr Zeit, um das System zur Reife zu bringen.

RND/AP/dpa