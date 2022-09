Normenkontrollrat: Deutsche Gesetze überhastet und fehlerhaft

Landesliga Mitte: SVE Comet Kiel schießt Preetzer TSV 4:0 ab

In der Fußball-Landesliga Mitte hat der SVE Comet Kiel nach fünf Niederlagen in Folge die ersten Punkte eingefahren. Das Team von Chefcoach Mark Hungerecker gewann verdient vor 160 Zuschauern an der Passader Straße gegen enttäuschende Preetzer mit 4:0.