﻿Norwegen soll bald Wasserstoff nach Deutschland liefern: Pipeline nach Wilhelmshaven?

Deutschland und Norwegen rücken in der Energiepolitik enger zusammen. Entsprechende Vereinbarungen traf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem Besuch in dem skandinavischen Land. Vor allem ging es um Wasserstoff, der künftig nach Deutschland geliefert werden soll. Doch wie?

Hannover. Deutschland und Norwegen wollen in der Energiepolitik noch enger zusammenarbeiten. Entsprechende Erklärungen haben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die norwegischen Minister für Energie und Handel, Terje Aasland und Jan Christian Vestre, am Donnerstag in Oslo unterzeichnet. Bei den Verhandlungen der Regierungs- und Wirtschaftsvertreter in Norwegen geht es unter anderem um das Thema Wasserstoff. Nach den bisherigen Gesprächen könnte auf Niedersachsen eine entscheidende Rolle zukommen, denn das Land hat große Pläne, was die eigene Wasserstoff-Wirtschaft betrifft.

„Niedersachsen investiert zusammen mit dem Bund 2,3 Milliarden Euro in eine grüne Wasserstoffinfrastruktur und ist damit bundesweit vorn“, sagt Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Der Fokus liege dabei auf solchen Bereichen, die nicht direkt auf erneuerbaren Strom umgestellt werden können, zum Beispiel in der Chemie- und Stahlindustrie oder im Schiffs- und Flugverkehr. Grund für die Investitionen sei die Überzeugung, dass grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaneutralität in Niedersachsen leisten werde.

Wasserstoff-Pipeline von Norwegen nach Wilhelmshaven?

Diese Weichenstellungen könnten bei der Zusammenarbeit von Deutschland und Norwegen nun essenziell werden. Bis 2030 soll den Vereinbarungen in Oslo zufolge eine großflächige Infrastruktur zum Import von Wasserstoff von Norwegen nach Deutschland entstehen. Wenn das klappt, soll zuerst sogenannter blauer Wasserstoff nach Deutschland strömen, bei dessen Gewinnung noch Erdgas zum Einsatz kommt. Bis 2030 sollen Kapazitäten für zunächst zwei Gigawatt (GW) an Importen geschaffen werden, bis 2038 für bis zu zehn GW. Auf Dauer soll Deutschland grünen Wasserstoff aus Norwegen bekommen, der ausschließlich mithilfe erneuerbarer Energien gewonnen wird.

Als möglichen Zielort dieser Wasserstoffpipeline hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) die niedersächsische Küste ins Spiel gebracht. Wilhelmshaven sei wegen bestehender Projekte zur Erzeugung und Einfuhr von Wasserstoff „ein idealer Anlandungspunkt“, sagte Lies am Donnerstag. „Eine internationale Kooperation wie diese wäre eine riesige Chance für Niedersachsen und die Transformation unserer Wirtschaft.“

Und noch einen weiteren Vorteil könnte die Pipeline mit sich bringen: Umgekehrt wäre der Transport von klimaschädlichem Kohlendioxid zurück nach Norwegen möglich, wo er unterirdisch gespeichert werden könnte. Die mögliche Planung wird nun in einer Machbarkeitsstudie untersucht werden. Ergebnisse werden im Frühjahr erwartet.

Kritik von Umweltschutzorganisationen an Pipelineplänen

Umweltschutzorganisationen sehen den Bau der Pipeline hingegen kritisch. So prangert die Vorsitzende vom BUND Niedersachsen, Susanne Gerstner an, dass die Pipeline zunächst fossiles Erdgas nach Deutschland liefern solle. „Wie schon mit den LNG-Terminals soll also bis aufs Weiteres fossile Infrastruktur aufgebaut werden. Viele Studien zeigen, dass Deutschland mit diesen überdimensionierten Planungen in den kommenden Jahren in eine massive fossile Überversorgung steuert“, sagt Gerstner. Dies sei mit den Klimazielen nicht vereinbar.

Gerstner warnt außerdem davor, in grünem Wasserstoff ein Allheilmittel zu sehen. „Bei der Herstellung geht rund ein Drittel seines Energiegehaltes verloren.“ Damit erfordere eine Wasserstoffnutzung einen erheblichen zusätzlichen Ausbau im Bereich der erneuerbaren Energien. Zudem könne seine Herstellung Umweltprobleme, vor allem Wasserknappheit in trockenen Regionen, verschärfen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.