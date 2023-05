﻿Ist eine Gebühr von 20 Euro in der Notaufnahme sinnvoll?

Keine Zeit für Wehwehchen

Ein Pro von Andreas Niesmann

Man sollte ja meinen, dass die meisten Menschen froh sind, wenn ihnen die Notaufnahme im Krankenhaus erspart bleibt. Volle Wartezimmer, gestresste Ärztinnen und Ärzte, Neonlicht, schlechter Kaffee – wer bitte gibt sich das freiwillig und ohne Not?

Und doch scheint es genügend Zeitgenossen zu geben, die genau das tun. Sie nehmen die Notfallambulanzen in Anspruch, ohne selbst ein medizinischer Notfall zu sein. Ärztinnen und Ärzte klagen seit Jahren über den Missbrauch der Ambulanzen. Schätzungen zufolge hat mindestens jede vierte Patientin oder jeder vierte Patient in der Notaufnahme Wehwehchen, die nicht zeitkritisch sind und genauso gut vom Hausarzt behandelt werden können. Manche Krankenhausvertreter beziffern die Zahl der Nichtnotfälle in der Notaufnahme sogar mit annähernd 50 Prozent.

Es gibt für dieses Phänomen vielfältige Gründe, und nicht jeder davon ist gleich verwerflich. Bei großer Angst um die eigene Gesundheit etwa ist der Besuch einer Notaufnahme legitim, selbst wenn sich diese nachher als unbegründet herausstellt. Im Zweifel auf Nummer sicher gehen – dagegen ist wenig zu sagen.

Ärgerlich aber wird es, wenn Patientinnen und Patienten die Notaufnahme ansteuern, weil ihnen deren Öffnungszeiten besser passen als die des Hausarztes oder der Hausärztin. Oder weil sie keine Lust haben, auf einen Termin zu warten. Oder weil sie der Meinung sind, dass ihre Probleme schon aus Prinzip immer ein Notfall sind, ganz gleich, was um sie herum geschieht.

„Flatrate-Service-Mentalität“

Wer nicht glaubt, dass es diese „Flatrate-Service-Mentalität“ gibt, sollte sich mal mit der Wochenendbesetzung eines beliebigen Großstadtkrankenhauses unterhalten. Die Krankenpflegerinnen und -pfleger können unzählige Geschichten erzählen: von den Eltern, deren Kind „sehr hohes Fieber“ hat (37,5 Grad), von Teenagern, die schon lange „diese dicke Stelle am Arm“ überprüfen lassen wollten (und dazu nachts um 3 Uhr plötzlich die Zeit finden) und von der Rentnerin, der die Kopfschmerztabletten ausgegangen sind (und die in Wahrheit nur mal mit jemandem reden wollte).

Man muss es so klar sagen: Die Notfallambulanzen sind für all diese Menschen nicht gedacht. Sie blockieren Behandlungskapazitäten für Patientinnen und Patienten, die diese dringend und vor allem schnell brauchen. Und sie tragen zur Überlastung eines Systems bei, das auch so schon oftmals am Limit arbeitet.

Das Problem ist seit Jahren bekannt, und seit Jahren verhallen sämtliche Hilferufe der Medizinerinnen und Mediziner weitgehend ungehört. Wenn aber Appelle an den gesunden Menschenverstand oder die gesellschaftliche Solidarität nichts nützen, wird es Zeit für ein Signal, das bei den Deutschen immer noch am sichersten ankommt: den Griff in ihr Portemonnaie.

Es ist deshalb ein kluger und richtiger Vorschlag der Kassenärzte und der Union, eine Gebühr für die Nutzung der Notfallambulanzen einzuführen. 20 Euro sollen fällig werden, wenn Patientinnen und Patienten ohne telefonische Ersteinschätzung in der Notaufnahme vorstellig werden. Es ist zwar nur eine kleine zusätzliche Hürde, aber der eine oder die andere wird sich angesichts der drohenden Zahlung eben doch überlegen, ob er oder sie wegen Halsschmerzen und verstopfter Nase tatsächlich die Notfallmedizin bemühen muss.

Der Schriftzug „Zugang Notaufnahme“ hängt vor einem Gebäude einer Klinik. © Quelle: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Natürlich laufen Sozialpolitikerinnen, Sozialpolitiker, Patientenschützerinnen und Patientenschützer bereits Sturm und warnen wahlweise vor einem Bürokratiemonster oder der Benachteiligung ärmerer Menschen. Und sie malen Schreckensszenarien an die Wand, wonach Schwerverletzte künftig 20 Euro auf den Tisch blättern müssen, bevor sie einen Arzt oder eine Ärztin zu sehen bekommen oder reihenweise echte Notfälle wegen der Gebühr unbehandelt bleiben.

Lauterbach sollte sich einen Ruck geben

Man sollte solchen Untergangsvisionen nicht allzu viel Glauben schenken. Zum einen lassen sich die 20 Euro leicht vermeiden – durch einen simplen Telefonanruf. Zum anderen sind echte Notfälle, die ja in aller Regel per Rettungswagen eingeliefert werden, von der Zahlung ausgenommen. Und auch das Bürokratieargument ist bei Lichte betrachtet wenig stichhaltig in einem Land, in dem man inzwischen bei jedem Streifenpolizisten und jeder Streifenpolizistin seinen Strafzettel innerhalb von Sekunden digital bezahlen kann.

Die reflexhaft vorgetragene Kritik zeigt in Wahrheit vor allem eines: dass die 20 Euro eine Wirkung entfalten werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sollte sich deshalb einen Ruck geben und die Gebühr einführen. Neue Wählerstimmen wird er sich damit zwar nicht sichern, wohl aber die Dankbarkeit jener echten Notfallpatientinnen und -patienten, die nicht in einer überfüllten Ambulanz auf ihre Behandlung warten müssen. Und die von Medizin- und Pflegepersonal.

Das sollte für einen Gesundheitsminister eigentlich Ansporn genug sein.

Empörend – über Gebühr

Ein Kontra von Matthias Halbig

Erinnern Sie sich an die Praxisgebühr? Was war das damals doch für ein elender bürokratischer Aufwand – erhoben von 2004 bis 2012, und für alle Beteiligten in höchstem Maße unerfreulich. Das lief oft genug so – Patient: „Können Sie 50 Euro wechseln?“ Praxisassistentin: „Sind wir hier vielleicht die Sparkasse?“ Schon war die doch sonst eigentlich immer sehr fürsorgliche Stimmung am Arztpraxistresen dahin.

Wenn der Patient oder die Patientin nicht zahlte, konnte der Arzt eine spezielle Ziffer für die Kassenabrechnung eintragen, damit die Praxisgebühr nicht mit dem ärztlichen Honoraranspruch verrechnet wurde. Ansonsten: abkassieren. Quittieren. In den Computer eingeben, noch mal extra für die Steuer ein Kassenbuch führen, abends die Scheinchen zählen und noch viel mehr. Ärztinnen und Ärzte wurden zusehends schlechter gelaunt. Viele Patientinnen und Patienten waren verschreckt, blieben ganz weg, weil ihnen der suboptimale Gesundheitszustand die zusätzliche Ausgabe nicht wert war. Sie blieben krank und wurden kränker und waren womöglich zugleich gottfroh, nicht Medizin studiert zu haben, weil ihnen solches Papier- und EDV-Gedöns erspart blieb.

Wenn die CDU nun eine Gebühr von 20 Euro fordert für all jene, die ohne Vorberatung in die Notaufnahme kommen, dann knüpft sie an jene ungeliebte und letztlich auch wegen Unsinnigkeit abgeschaffte Praxisgebühr erstaunlich nahtlos an. Sie nimmt die Idee wieder auf, Krankenhäuser mit der Eintreibung von Gebühren zu behelligen. Und schließt an die etwas unwürdige Idee an, Menschen, die sich in Not wähnen, vor der Hilfeleistung erst mal Geld zahlen zu lassen – bevor dann vom Fachpersonal untersucht wird, ob man ein gravierendes gesundheitliches Problem hat oder nur zu den Wehleidigen gehört, die Ärzten, Ärztinnen und Krankenpflegenden ohne Not die Zeit stehlen.

Man kann sich ausmalen, dass auch diese neu erdachte Finanzbarriere im Gesundheitswesen am Ende die falschen Leute verschreckt. Es kommen dann auch manche von denen nicht, die eine Notaufnahme gebraucht hätten. Die sich dann aber durchschleppen, weil sie sich die 20 Euro nicht leisten können oder wollen. Weil man ja nicht im Geld schwimmt, und von der Tomate bis zum Schwarzbrot eh schon alles kaum noch erschwinglich ist.

Die Unionsfraktion hat das Ganze im Deutschen Bundestag angestoßen. Reform! Weil, so der Gesundheitsexperte Tino Sorge von der CDU, unverkennbar sei, „dass die Notaufnahmen immer öfter aufgesucht werden, obwohl es sich eindeutig nicht um einen Notfall handelt“. 70 Prozent der Fälle in den Berliner Rettungsstellen fallen angeblich unter die Kategorie Bagatelle, heißt es.

Der Pseudonotfall, so sorgt sich der CDU-Mann, belaste die Strukturen zu Ungunsten jener, die wirklich dringend Hilfe brauchen. Letztere sollen dann selbstverständlich ohne Zusatzkosten versorgt werden.

Da wäre sie wieder, die medizinische Klassengesellschaft

Doch in der Praxis ist das zynisch. Hat der Patient oder die Patientin ein extremes Herzinfarktgefühl, und diese Ahnung bestätigt sich – dann ist für das Gesundheitssystem alles bestens. War es am Ende aber nur ein muskuläres Problem mit ähnlichen Schmerzen, dann kostet der Einsatz 20 Euro – weil man sich in seiner Panik nicht vorher kassenärztlich hat ersteinschätzen lassen. Die Allgemeinheit soll doch bitte nicht darunter leiden, dass jemand seine Symptome nicht richtig beurteilen kann.

Ärztekammern, so ist zu hören, sind gegen den zusätzlichen Zwanziger. Nutzen brächte die Reform vor allem Menschen mit notorisch hohem Kontostand. Der Gutbetuchte hätte zumindest allen Grund, sich zu freuen, wenn er sich mit seinem Filius wegen dessen Hockeyprellung am Schienbein nicht den ganzen Tag in einer überfüllten Praxis mit den schlechter Betuchten aufhalten müsste. Da geht er lieber in eine der gebührenpflichtigen Notaufnahmen, die hübsch leer sind, weil die Sozialfälle dank der 20 Euro ausbleiben. Die ist ihm oder ihr der Zeitgewinn allemal wert – heute, morgen und für alle Zeit bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Da wäre sie wieder, die medizinische Klassengesellschaft.

Dabei hat das Gesundheitswesen doch ganz andere Probleme. Fiebersäfte, Antibiotika, Krebsmittel, Insulin – bitte lasst doch künftig in Deutschland wieder diese lebensnotwendigen Stoffe in ausreichender Menge vorhanden sein! Statt verantwortungsvolle Apothekerinnen und Apotheker dazu zu nötigen, den lindernden Saft für die kranken Kleinen am Wochenende in Eigenfabrikation herbeizumörsern.

Medikamenten- und Wirkstoffherstellung müssen nach Deutschland oder zumindest nach Europa zurückgeholt werden. Das Billig-Billig der kranken Krankenkassen muss beendet werden, das den Generikaunternehmen buchstäblich den Saft abdreht. Stattdessen sollen nun diejenigen geschröpft werden, die auch ohne Notaufnahmegebühr noch nie so schlecht versorgt waren. Die CDU und ihr Vorschlag nerven in diesem Punkt über Gebühr!