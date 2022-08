Notwendig oder übergriffig? Aufregung über Habecks geplante Energiespar-Pflichten

Podcast über Scholz und Cum-ex: Heinz Strunks Wutanfall auf Hamburgs Warburg-Banker

Es war keine gute Woche für Olaf Scholz - zwischen dem Ärger um die Gasumlage und der Befragung im Cum-ex-Skandal. Muss er kommende Woche nun auch noch über die Atomkraft entscheiden? Was Scholz ausmacht, was er in Hamburg trieb und worin die Cum-Ex-Affäre überhaupt besteht, wird im neuen RND-Podcast besprochen - unter anderem mit dem scharfzüngigen Schriftsteller Heinz Strunk.