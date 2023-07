Nouripour räumt Schwierigkeiten bei Landtagswahlkampf in Hessen ein

Berlin. Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat eingeräumt, dass der Landtagswahlkampf in Hessen durch Schwierigkeiten, die den Grünen als Regierungspartei angelastet werden, erschwert wird. „Es ist richtig, dass zurzeit nicht besonders viel Rückenwind kommt von Berlin, gerade für unsere Landesverbände“, sagte Nouripour am Sonntag im ZDF-Sommerinterview auf eine entsprechende Frage.

Der Co-Vorsitzende der Grünen relativierte seine Aussage jedoch mit den Worten: „Es ist aber auch nicht zwingend so, dass es von vorne frontal jetzt einen Sturm gibt. Ich habe ganz andere Wahlkämpfe schon erlebt.“ Die Parteispitze sei im engen Austausch mit den Wahlkämpfern in Hessen. Nouripour fügte hinzu: „Und gerade die Dinge, die wir in Berlin hinbekommen haben miteinander, die helfen natürlich auch Tarek Al-Wazir auf seinem Weg hoffentlich in die Staatskanzlei“.

Am 8. Oktober wird in Bayern und Hessen ein neuer Landtag gewählt. Spitzenkandidat der Grünen in Hessen, wo aktuell eine schwarz-grüne Koalition regiert, ist Landeswirtschaftsminister Al-Wazir. In Umfragen zur Landtagswahl lagen die Grünen zuletzt weit hinter der CDU und knapp hinter der SPD auf dem dritten Platz.

