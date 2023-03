Kutschaty kündigt auch Rückzug als SPD-Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen an

Düsseldorf. Nach seinem Rücktritt als nordrhein-westfälischer SPD-Landesparteichef will Thomas Kutschaty sich auch von der Spitze der Landtagsfraktion zurückziehen. Er werde das Amt des SPD-Fraktionschefs zur Verfügung stellen und den gemeinsamen Prozess für eine Neuwahl mitgestalten, kündigte der 54-Jährige am Dienstag in Düsseldorf an.

Kutschaty war am vergangenen Donnerstag als Chef des größten SPD-Landesverbandes zurückgetreten - gut zehn Monate nach der schweren Wahlniederlage der SPD bei der NRW-Landtagswahl. Auslöser war ein umstrittener Personalvorschlag zur Neubesetzung des Postens der SPD-Generalsekretärin in NRW. Damit konnte er sich im SPD-Präsidium nicht durchsetzen.

Die SPD ist mit 56 Abgeordneten die zweitgrößte Fraktion im Landtag nach der CDU (76) und Oppositonsführerin gegenüber der schwarz-grünen Landesregierung.

