NSU 2.0-Prozess: Angeklagter zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt

Suchtexperte spricht über die Folgen der Cannabis-Legalisierung

In „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ sprechen Rieke Beckwermert und Steffen Müller mit Expertinnen und Experten aus der Region über aktuelle gesundheitliche Themen. In Folge 8 erklärt Dr. Jakob Koch, Suchtexperte am Zentrum für Integrative Psychiatrie in Kiel, was für eine Legalisierung von Cannabis spricht und vergleicht die gesundheitlichen Gefahren von Kiffen und Alkohol.