NSU-Mordserie: Ombudsfrau der Opfer hält Zschäpes angebliche Reue für unglaubhaft

Berlin. Die von der Bundesregierung eingesetzte Ombudsfrau für die Opfer und Hinterbliebenen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU), Barbara John, hält die jüngsten Aussagen des verurteilten NSU-Mitglieds Beate Zschäpe vor dem Untersuchungs­ausschuss des bayerischen Landtages für nicht glaubhaft. „Frau Zschäpe hatte mehr als fünf Jahre Zeit, sich als Mittäterin zu bekennen“, sagte sie dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Das gilt umso mehr, als sie die vielen Zeugen erlebt hat – die Eltern, Geschwister und Ehepartner der Getöteten –, die während ihrer Zeugen­aussagen zusammenbrachen. Damals hat sie darauf spekuliert, nicht verurteilt zu werden. Es kam anders. Heute kann man die reumütigen Bekundungen nur als Ausdruck einer neuen Strategie werten mit dem Ziel, dass die lebenslängliche Freiheits­strafe frühzeitig verkürzt wird.“

John fügte hinzu: „So raffiniert Zschäpe damals gehandelt hat, so raffiniert handelt sie jetzt wieder. Das lässt keinerlei Mitgefühl für die Opfer der Taten, an denen sie beteiligt war, erkennen.“

Zschäpe hatte Ende Mai vor dem Ausschuss ausgesagt. Jetzt wurde das Wortprotokoll der Vernehmung, die in der Justizvollzugs­anstalt Chemnitz stattfand, bekannt. Demnach sagte die 48-Jährige, die 2018 zu einer lebens­langen Freiheitsstrafe verurteilt worden war: „Ich bin mitschuldig an den Morden. Auch wenn ich nicht abgedrückt habe, habe ich sie geduldet.“ Hätte sie sich rechtzeitig gestellt, „wäre die Serie vorbei gewesen“. Zschäpe wollte laut Protokoll auch „nicht ausschließen“, dass es weitere Taten gab, die bisher nicht bekannt sind. Auf die Frage nach dem Motiv für die Morde antwortete sie, die Opfer seien offensichtlich „aufgrund der Herkunft“ ausgesucht worden. „Einfach Rassenhass. So würde ich es nennen.“

Gab es weitere NSU-Morde?

Die NSU-Opferanwältin Seda Basay-Yildiz sagte dem RND dazu: „Zschäpe sagt nur, was wir schon wissen. Sie gibt keine neuen Informationen preis.“ Insofern sei die Reue nicht glaubhaft. Allerdings müssten die Ermittlungs­behörden der Einschätzung, dass es womöglich weitere Opfer gebe, „noch einmal nachgehen“, forderte die Anwältin. „Tatsächlich ist die Mordserie plötzlich abgerissen. Dafür gibt es keine Erklärung. Man muss jetzt gucken, welche unaufgeklärten Morde es zwischen 2007 und 2011 gibt, die dem NSU zugeordnet werden können.“

Der NSU, der nach bisherigen Erkenntnissen aus Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bestand, hatte von 2000 an jahrelang unerkannt zehn Morde in ganz Deutschland verübt, fünf davon in Bayern. Seine Opfer waren neun Gewerbe­treibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin. Mundlos und Böhnhardt verübten zudem zwei Bomben­anschläge in Köln mit Dutzenden Verletzten. Die beiden töteten sich 2011 selbst. Zschäpe wurde aufgrund zahlreicher Indizien als Mittäterin verurteilt.

Im NSU-Prozess hatte sie zwar eingeräumt, von den Banküberfällen ihrer Freunde gewusst und die letzte Fluchtwohnung des Trios im sächsischen Zwickau in Brand gesteckt zu haben, aber von den Morden und Anschlägen hat Zschäpe nach eigenen Angaben erst nachträglich erfahren.