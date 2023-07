USA schicken „Atomschnüffler“ nach Europa

Am Himmel über dem Nordwesten Kretas gibt es an manchen Tagen auffallend viel Flugbetrieb. Urlauberfamilien an den Stränden vermuten da oben ihresgleichen, Ferienflieger. Ortskundige aber wissen es besser. Viele Maschinen, die gerade noch über der glitzernden Bucht von Souda zu sehen waren, landen kurze Zeit später unter Ausschluss der Öffentlichkeit hinter streng bewachten Zäunen: auf der amerikanischen Luftwaffenbasis bei Chania.

Auch die vierstrahlige Boeing vom Typ WC-135 Constant Phoenix, die in dieser Woche aus dem US-Bundesstaat Nebraska kommend auf Kreta landete, brachte keine Touristen. Die fensterlose Maschine, vollgestopft mit Hightechanlagen, ist unterwegs in spezieller Mission. Sie dient dem Aufspüren radioaktiver Substanzen in der Luft. In Europa machte die Constant Phoenix erstmals im Jahr 1986 Schlagzeilen. Damals half das fliegende Physiklabor, die genauen Auswirkungen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl durch Messungen aus der Luft zu sondieren.

„Sehen und gesehen werden“

Ein „Nuke Sniffer“ sei auf Kreta gelandet, meldete am Mittwoch die weltweit vernetzte Community, deren freakiges Hobby es ist, Flüge von Militärmaschinen zu verfolgen. Sichtungen dieser Art sind selten. Einer aus der Trackerszene hob hervor, die Boeing habe zwischen der Offutt Air Force Base in Nebraska und Kreta einen Nonstop-Flug von mehr als zwölf Stunden hingelegt.

Am Donnerstag kursierten schon die nächsten Bewegungsmeldungen. Der ominöse „Atomschnüffler“ hob in Griechenland ab. Bald sah man ihn über den Niederlanden. Schließlich setzte er 100 Kilometer nordöstlich von London zur Landung an, auf der britischen Air Force Base Mildenhall. Auch diesen Flug konnten interessierte Laien mit kommerziell verfügbaren Flight-Tracker-Apps verfolgen. Denn anders als russische Militärmaschinen, die sich dem Westen oft mit ausgeschalteten Transpondern nähern, blieb der „Nuke Sniffer“ rund um die Uhr erkennbar.

Ungewöhnlich spannungsreiche Phase

„Derzeit gilt das Motto ‚sehen und gesehen werden‘“, sagt ein langjähriger Nato-Insider. Das Bündnis wolle nicht nur registrieren, was Russland macht. Es wolle auch, dass die Russen registrieren, was alles registriert wird: „Moskau soll sich beobachtet fühlen.“

Im Nato-Hauptquartier in Brüssel ist von einer ungewöhnlich spannungsreichen Phase die Rede. Russlands Präsident Wladimir Putin sehe sich sowohl im Inneren, durch den jüngsten Putschversuch, als auch von außen her, durch die Gegenoffensive der Ukraine, stärker unter Druck denn je.

Geheimdienste mehrerer westlicher Staaten warnen dem Vernehmen nach vor neuartigen russischen Attacken auf die Ukraine parallel zum Gipfel der 31 Nato-Staaten am 11. und 12. Juli in Vilnius. In jüngster Zeit hat die Nato bereits – nicht nur, aber auch mit Blick auf den Gipfel – den Schutz ihrer Ostflanke durch zusätzliche Truppen verstärkt, die Cybersicherheit erhöht und den Schutz von Unterseekabeln verbessert.

Moskau verstärkt unterdessen die Spannungen durch neue Muskelspiele. So gefiel es der russischen Luftwaffe, ihren „Weltuntergangsjet“ Tu-214, eine für globale Atomkriege konzipierte fliegende Kommandostation, zwischen Russland und der russischen Exklave Kaliningrad pendeln zu lassen. Britische Jets stiegen in Estland auf, um die russische Seite von einer Verletzung des Nato-Luftraums abzuhalten.

Westliche Militärs sprechen von einer in jüngster Zeit generell wachsenden Zahl auffälliger Aktivitäten Russlands in der Ukraine. Was sich dort genau zusammenbraue, wisse niemand. Klar ist nur, dass Putin bereits im Jahr 2018 nuklear bestückbare Raketen vom Typ Iskander in Kaliningrad stationiert hat, mit denen er Ziele im Baltikum, in Polen und Deutschland mit extrem kurzen Vorwarnzeiten angreifen könnte.

Kopfzerbrechen macht dem Bündnis derzeit aber vor allem die Lage im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. Die Atomanlage besteht aus sechs Reaktoren, die zwar schon vom Netz genommen wurden, aber weiterhin gekühlt werden müssen. Die Kühlung wurde im Juni durch die Sprengung des Kachowka-Staudamms erschwert. Hinzu kommt, dass russische Soldaten nach ukrainischen Angaben inzwischen das Kühlsystem in Saporischschja vermint haben. Bereits am 22. Juni warnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einem russischen „Terroranschlag mit Strahlungsaustritt“ in Saporischschja.

Wie könnte der „Nuke Sniffer“ helfen?

Westliche Experten gehen davon aus, dass ein Anschlag auf das AKW Saporischschja alles in allem weniger gravierende Folgen hätte als der Unfall von Tschernobyl im Jahr 1986. Die ukrainischen Behörden wollen die Einwohnerinnen und Einwohner im Umkreis von zunächst nur 50 Kilometern evakuieren. Entsprechende Übungen und Planspiele laufen bereits.

Sollte es aber zu einem Brand oder einer Explosion kommen, könnte der Wind radioaktive Partikel weit durch die Luft tragen. In diesem Fall könnte der „Atomschnüffler“ Constant Phoenix nicht nur den westlichen Regierungen, sondern auch der Bevölkerung einen Dienst erweisen und genaue Daten zur Belastung der Luft in diversen Regionen Europas liefern.

Das Flugzeug lässt über sogenannte Durchflussgeräte Luftproben ins Innere strömen, wo sich dann strahlende Partikel auf einer Art Filterpapier sammeln und analysiert werden. Der Einsatz an Bord gilt wegen der nach und nach wachsenden Konzentration radioaktiven Materials im Flugzeug als ungesund. Die Air Force teilt zu Missionen dieser Art nur so viele Besatzungsmitglieder ein wie unbedingt nötig und schreibt das Tragen von Schutzanzügen vor.

Wollen radioaktive Wolken als Angriff werten: US-Senatoren Richard Blumenthal (Demokrat, Connecticut) und Lindsey Graham (Republikaner, South Carolina). © Quelle: AP

Bei einem einigermaßen glimpflich verlaufenden Nuklearunfall in Saporischschja erwarten Experten in einigen Hundert Kilometern Entfernung kaum messbare Veränderungen der Radioaktivität der Luft. Sollte der „Nuke Sniffer“ aber – aus welchem Grund auch immer – ein beträchtliches Maß an Strahlung im Luftraum von Nato-Staaten feststellen, könnte es plötzlich sehr ernst werden: Das Bündnis könnte dies als einen Angriff Russlands auf sein Territorium bewerten.

In den USA taten sich bereits im Juni zwei einflussreiche Senatoren zusammen, um in einer Warnung an die Adresse Moskaus schon mal vorab deutlich zu machen, was davon zu halten wäre. Der Republikaner Lindsey Graham und der Demokrat Richard Blumenthal brachten in den US-Senat eine parteiübergreifende Resolution ein, wonach nicht erst ein russischer Raketenangriff, sondern schon „die Zerstörung einer Nuklearanlage, die radioaktive Schadstoffe auf Nato-Territorium verteilt“, als „Angriff auf die Nato selbst“ zu sehen sei. Der „Nuke Sniffer“ könnte also im Extremfall über Krieg und Frieden entscheiden.