Oberbürgermeister Feldmann weist Korruptionsvorwürfe erneut zurück

Kultur leben am 27.10.2022

Das bevorstehende, um den Reformationstag verlängerte Wochenende hält ein vielfältiges Kulturangebot vor. So locken die Museen mit breitem Spektrum (am Montag in Hamburg sogar kostenfrei unter dem Motto #SeeForFree) - und hoffentlich ohne eher kontraproduktive Klimaaktionen. In Kiels Theatern geht es gleich in zwei Stücken rund um drei Frauen. Daneben macht Robert Menasse Lust auf Lesen, und Faith Akin Neugier aufs Kino.