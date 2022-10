Oberster Führer des Iran: USA und Israel stecken hinter Protesten

„Demokratie lebt vom Streit“: Bundestagspräsidentin Bas‘ Rede zum Tag der Deutschen Einheit im Wortlaut

Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden in diesem Jahr in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt statt. Hauptrednerin der Feierstunde am Mittag war die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. In ihrer Ansprache erinnerte sie an die vielen Krisen, die die Deutschen seit der Einheit gemeinsam bewältigt haben - und ruft Ost und West dazu auf, gegenseitig voneinander zu lernen.