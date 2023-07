﻿Oberster Gerichtshof kippt Antidiskriminierungsgesetz – und adelt damit Fake-Klage

Washington. Mike Pence strahlte über das ganze Gesicht. „Ich könnte nicht stolzer auf die neue konservative Mehrheit am Supreme Court sein“, erklärte der Ex-Vizepräsident beim ultrarechten Sender Newsmax und lobte die jüngsten Urteile des obersten amerikanischen Gerichts. Am bedeutendsten, so der fundamentalistische Evangelikale, sei die „Bestätigung der Religions­freiheit in Amerika“: Der Supreme Court hatte in der vergangenen Woche entschieden, dass Dienstleister Aufträge homosexueller Paare ablehnen dürfen. Das Gericht stellte sich mit sechs zu drei Stimmen auf die Seite der Designerin Lorie Smith aus Colorado, die keine Websites für Hochzeits­feiern von schwulen Paaren machen wollte, obwohl das Gesetz dort eine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung untersagt.

Tatsächlich beruhte die Klage der christlichen Aktivistin Lorie Smith, die zu dem höchst umstrittenen Urteil führte, offenbar auf einer Lügen­geschichte. So hatte ihre Agentur 303 Creative, ansässig in Littleton in Colorado, zum Zeitpunkt der Klage­einreichung im September 2016 noch nie irgendeine Hochzeits­website entworfen. Noch bizarrer: Der angebliche Kunde, der eine solche Dienstleistung angeblich für sich und seinen homosexuellen Partner bestellen wollte, hat nach Recherchen mehrerer amerikanischer Zeitungen die Agentur nie kontaktiert und ist seit 15 Jahren verheiratet.

Mithilfe von Anwälten der rechts-christlichen Alliance Defending Freedom hatte Lorie Smith im September 2016 zunächst gegen den von Demokraten regierten Bundesstaat Colorado geklagt. Auf ihrer Website wollte die Grafikerin künstlerische Dienst­leistungen für gleichgeschlechtliche Paare ausschließen. Eine solche Selektion von Kunden nach ethnischer Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung verbietet das Anti­diskriminierungs­gesetz des Bundesstaates.

Als im Laufe des Verfahrens klar wurde, dass die Klage vor dem Bezirksgericht scheitern könnte, weil Smith mangels irgendwelcher Aufträge keinerlei tatsächliche Nachteile nachweisen konnte, führten ihre Anwälte einen „Beweis“ an. Sie legten die Mail von einem gewissen „Stewart“ vor, der in den Gerichts­unterlagen nur mit Vornamen, aber mit Mailadresse und Telefon­nummer benannt wird. Darin schreibt der Mann, dass er und sein Freund Mike in einigen Monaten heiraten wollten, und zeigt Interesse an der Gestaltung von Einladungs- und Tischkarten sowie möglicherweise auch einer Website.

Trotz dünner Faktenlage griffen die Richter den Fall auf

Im September 2017 wies das Gericht in Colorado die Klage ab. Es gebe keine unmittelbare Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, geschweige denn ein gleichgeschlechtliches Paar, die Dienste der Agentur in Anspruch nehmen würde, hieß es zur Begründung. Darauf hatten Smiths Anwälte nur gewartet. Sie zogen öffentlichkeits­wirksam vor den Supreme Court, dessen mehrheitlich ultrarechte Richter den Fall trotz extrem dünner Faktenlage aufgriffen und zur Grundsatz­entscheidung über die Meinungs- und Religions­freiheit machten.

Der Supreme Court ist nun ein Neunpersonengremium, das Gesetze aufgrund von Klagen macht, deren Kern von befreundeten rechtslastigen Gruppen erfunden wurde. Chris Murphy, demokratischer Senator von Connecticut

Von den Rechten in den USA bekommen die Richter nun stürmischen Applaus. Viele Liberale sind hingegen empört. „Das ist ein Skandal“, twitterte Chris Murphy, der demokratische Senator von Connecticut: „Der Supreme Court ist nun ein Neun­personen­gremium, das Gesetze aufgrund von Klagen macht, deren Kern von befreundeten rechtslastigen Gruppen erfunden wurde.“ Verkehrs­minister Pete Buttigieg, der selbst in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt, nannte es „entlarvend“, dass es keinerlei Belege für den vermeintlichen Anlass der Klage gebe: „Diese Fälle sind konstruiert, um Menschen aufzuwiegeln und Rechte wegzunehmen.“

Zeuge „Stewart“ zeigt sich überrascht

Der Zeuge „Stewart“ wurde in diesen Tagen erstmals in der Sache kontaktiert. Das Gericht hatte sich offenbar weder für seine Existenz noch für die Echtheit der E‑Mail interessiert. In Gesprächen mit dem Magazin „New Republic“ und der „Washington Post“ zeigte sich der Mann, dessen Telefon­nummer und Adresse echt sind, extrem überrascht von dem Vorgang und beteuert, nie eine E‑Mail an Smith geschrieben zu haben.

Dazu hätte es auch wenig Grund gegeben. Nicht nur war „Stewart“ 2016 bereits verheiratet. Er ist auch selbst professioneller Webdesigner. Schließlich dürften christlich-fundamentalistische Projekte kaum zu seiner politischen Überzeugung passen: Zum Zeitpunkt der angeblichen Anfrage arbeitete er im Social-Media-Team der damaligen Präsidentschafts­kandidatin Hillary Clinton.